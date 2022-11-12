Вспышка скарлатины в Петропавловске: заболеваемость выросла в 11 раз

Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Шымкента, Восточно-Казахстанской, Абайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Улытауской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 12 ноября днем в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег, 13 ноября осадки, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). 12-13 ноября на севере, западе, востоке области низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем 12 ноября, сутки 13 ноября на севере, востоке, западе области 15-20 метров в секунду.

Днем 12 ноября, сутки 13 ноября на западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем 12 ноября, сутки 13 ноября на западе, севере, в центре области 15-20 метров в секунду, днем 12 ноября порывы 23 метра в секунду.

12 ноября днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 12 ноября днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, 13 ноября 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Астане 12-14 ноября ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, 13-14 ноября временами порывы 25 метров в секунду.

12 ноября в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем на севере, востоке порывы 25 метров в секунду.

12 ноября на западе, востоке, юге Атырауской области ожидается туман.

В Актюбинской области 12 ноября днем порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

12-13 ноября в северной половине Карагандинской области ожидается низовая метель, на дорогах гололедица. 12 ноября ночью на юго-востоке области туман. 12-13 ноября ветер юго-западный, в северной половине области 15-20 метров в секунду, 13 ноября временами порывы 23-28 метров в секунду.

Днем 12 ноября на севере Улытауской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

12-13 ноября на большей части Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег). 12 ноября на севере, 13 ноября на севере, западе области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, 12 ноября ночью на западе, юге области 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, 13 ноября 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

12 ноября на большей части Костанайской области ожидаются осадки, днем на северо-востоке, востоке области сильные осадки (мокрый снег, дождь), низовая метель, гололед. На юге области туман. Ветер юго-западный, западный, на большей части 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.

12 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, юге области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью и утром 12 ноября на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Шымкенте ночью и утром 12 ноября временами ожидается туман.