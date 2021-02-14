Вступил в силу закон, позволяющий водителям не возить с собой права и техпаспорт

Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня, 13 февраля, вступил в силу закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения", позволяющий водителям не возить с собой права и техпаспорт, передает Kazakhstan Today.

Теперь полицейские будут проверять принадлежность автомобиля через информационные системы.

На служебных планшетах установлена программа "Единый реестр административных производств", в которой отображаются все данные водителя и авто: кому принадлежит автотранспортное средство, какие были зафиксированы нарушения, когда был пройден техосмотр и оформлен страховой полис.

По информации Polisia.kz , сегодня в строевых подразделениях патрульной полиции имеется 8 649 таких планшетов.

Однако водители обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. К ним относятся паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности, удостоверение лица без гражданства. Студенческий билет, служебное удостоверение к ним не относятся.

Кроме того, принятые поправки не распространяются в отношении автомашин с иностранными номерами, а также водителей, получивших удостоверения на право вождения за пределами Казахстана. Они будут обязаны предъявлять при вождении водительское удостоверение и техпаспорт.

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