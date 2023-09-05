29.08.2023, 16:41 89391
Выбивший надпись на скале в каньоне чиновник уволился
Фото: скриншот
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Актау. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Директор дома слепых Актобе Манас Кошербаев, который выбил надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай, уволился по собственному желанию.
Перед этим чиновник записал видеообращение, в котором извинился за свой поступок перед казахстанцами.
По словам Кошербаева, он таким образом пытался скрыть одно из нецензурных слов, которые вандалы пишут на выступах каньона, сообщает Astana TV. Вместо него он написал имя своей дочери.
Это одно из живописных мест Мангистау. К сожалению, этим пренебрегают. Дорога очень плохая, полно мусора. Эта красивая, чудесная пещера полна нецензурных слов. Мне просто хотелось превратить такое грубое слово в красивое имя. Я печатал неосознанно! Я даже не думал так злоупотреблять историческим местом. Склоняю голову и прошу прощения у всех моих соотечественников, мангистауцев! Простите меня!" - сказал Кошербаев.
В акимате Актюбинской области сообщили, что чиновник уволился по собственному желанию, сообщает "Диапазон".
Напомним, Казнет возмутил ролик, на котором мужчина выбивает отверткой на скале в ущелье Ыбыкты Сай какое-то слово. Позже в акимате рассказали, что вандал - директор городского дома культуры казахского общества слепых.
Чиновника отозвали из отпуска и пообещали провести с ним разъяснительную работу.
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05.09.2023, 09:07 951
В аэропорту Алматы откроют новые парковки
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Алматы. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новые парковки откроют в аэропорту Алматы. В понедельник депутаты маслихата ознакомились с ходом строительства нового терминала.
Как сообщил президент воздушной гавани Альп Эр Тунга Эрсой, новую парковку на 150 мест запустят в аэропорту Алматы к середине сентября. По его словам, еще одну дополнительную зону для парковки автомобилей планируют открыть в следующем месяце. Это общественное пространство будет рассчитано на 100 мест, сообщает Almaty.tv.
В прошлую пятницу состоялось открытие нового пандуса. Ранее он находился на реконструкции, в связи с этим движение прибывающего и убывающего автотранспорта полностью сосредоточилось на первом этаже. Это создавало пробки и затрудняло движение. Теперь же, с открытием дополнительной парковки, пробок на территории воздушной гавани должно стать значительно меньше", - сказал Альп Эр Тунга Эрсой.
В понедельник депутаты ознакомились с ходом строительства нового терминала. Народные избранники озвучили рекомендации по улучшению местной инфраструктуры и повышению качества сервисного обслуживания туристов.
Для нас очень важно, чтобы бабушка, которой 80-90 лет, не бежала сломя голову в аэропорт, боясь опоздать на рейс. Потому что здесь внутри затор. Поэтому мы здесь сегодня с нашей комиссией, которая занимается этими вопросами, с другими депутатами, у нас здесь популярные блогеры. Люди, которым небезразлична текущая ситуация с аэропортом и с туризмом в целом", - отметил депутат городского маслихата Руслан Идрисов.
Как сообщалось ранее, в аэропорту Алматы введут временные тарифы на взлет и посадку самолетов.
04.09.2023, 14:54 19446
Какие предметы запрещено провозить в самолете
Обновленный перечень опасных веществ и предметов действует в РК с 13 августа
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 13 августа действует приказ Министерства индустрии и инфраструктурного развития, которым утвержден "Перечень опасных веществ и предметов, а также всех видов наркотиков, запрещенных пассажирам к перевозке на гражданских воздушных судах", передает корреспондент агентства.
Согласно документу, к опасным веществам и предметам, запрещенным к перевозке в ручной клади и багаже, относятся:
1) взрывные и иные смертоносные устройства, содержащие как минимум заряд взрывчатого вещества и средство взрывания, пригодные и предназначенные для совершения действия в форме взрыва, а также взрывчатые вещества и предметы, их содержащие
2) радиоактивные вещества;
3) наркотические вещества;
4) сжатые и сжиженные газы, в том числе газы для бытового пользования, все типы аэрозолей за исключением: лекарственных препаратов - аэрозолей и баллонов с кислородом, используемых в медицинских целях, в пределах объемов, необходимых для поддержания здоровья пассажира; баллонов с двуокисью углерода для приведения в действие искусственных конечностей (протезов); баллонов с двуокисью углерода для самонадувающихся спасательных жилетов; ингаляторов (небулайзеров) портативных, представляющих собой беспроводные, бесшумные, перезаряжаемые легкие устройства, предназначенные для лечения острых и хронических заболеваний дыхательных путей и находящихся при пассажире в кармане; невоспламеняющихся и нетоксических аэрозолей, объемом до 100 миллилитров допускается перевозка в ручной клади, свыше 100 миллилитров в багаже, не доступном для пассажиров;
5) легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в том числе ацетон, бензин, пробы нефтепродуктов, метанол, метиловый эфир, тормозная жидкость, сероуглерод, эфиры и иные легковоспламеняющиеся жидкости, в том числе алкогольные напитки с содержанием алкоголя более 70 % по объему;
6) воспламеняющиеся твердые вещества - вещества, которые от действия на них воды, выделяют тепло и горючие газы, что может вызвать самовоспламенение и пожар: калий, натрий, кальций металлический и их сплавы; фосфор белый, желтый, красный, иные вещества, относящиеся к категории воспламеняющихся твердых веществ; перекиси органические; нитроцеллюлоза коллоидная;
7) ядовитые и отравляющие вещества;
8) инфекционно или биологически опасные материалы;
9) едкие и коррозирующие вещества;
10) пустые зажигалки, детали топливной системы транспортного средства, в которых находилось топливо, а также емкости, которые использовались для перевозки или хранения горюче-смазочных материалов, имеющие следы или специфический запах горюче-смазочных материалов.
Опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке в ручной клади и в багажном отсеке, доступном для пассажиров:
1) все виды огнестрельного
2) колющее и режущее оружие, предметы ударно-дробящего действия и заостренные предметы. Предметы, которые могут быть использованы для нападения на пассажиров и членов экипажа;
3) боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию
4) предметы с затупленными концами: биты для игры в бейсбол, софтбол, весла, в том числе для байдарок и каноэ, скейтборды и др.
5) сухой лед; стимуляторы сердечных мышц или другие устройства на радиоактивных изотопах и радиоактивных фармацевтических препаратов, содержащихся в теле человека; кресло - каталки для перевозки больных или другие подвижные средства, содержащие аккумуляторные батареи; щипцы для завивки волос, содержащие газ и газовые дозаправочные элементы к ним; ртутные барометры или термометры, медицинские или клинические термометры
Вещества и предметы, запрещенные к перевозке в ручной клади: жидкости, аэрозоли и гели, содержащиеся в емкостях, вместимостью более 100 миллилитров, в том числе: вода и другие напитки, супы, сиропы, джемы, тушеное мясо, соусы и пасты; пищевые продукты в соусах или с содержанием большого количества жидкости; кремы, лосьоны, косметические средства и масла; духи; спреи; гели, включая гели для волос и душа; содержимое емкостей, находящихся под давлением, включая пену для бритья, другие виды пен, дезодоранты; пасты, в том числе и зубная паста; смеси жидкостей с твердыми веществами; тушь для ресниц; блеск для губ.
Исключение по перевозке имеют лекарственные препараты, детское питание и специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета, а также жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна, упакованные в надежно запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, обеспечивающий визуальную идентификацию доступа к содержимому пакета в течение полета (чек на приобретенный товар), на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки.
Опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке в багаже: портативные электронные курительные устройства, приводимые в действие батареями, в том числе: электронные сигареты, электронные тонкие сигары, электронные сигары, электронные трубки, персональные испарители, электронные системы подачи никотина).
Содержание лития в батареях не должно превышать 2 грамм, а удельная мощность литий-ионных батарей - 100 ватт-часов; портативные электронные устройства (часы, калькуляторы, фотоаппараты, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеокамеры и пр.), содержащие литиевые или литий-ионные элементы, а также запасные батареи. Не более двух отдельно защищенных запасных батарей на одно лицо", - отмечается в документе.
Для перевозки портативных электронных устройств, содержащих литий ионные батареи, и запасных литий-ионных батарей с удельной мощностью в ватт часах в 100 ватт-часов, но не превышающей 160 ватт-часов, по согласованию с эксплуатантом.
04.09.2023, 14:13 20846
В Костанае живодер избил собаку в лифте
Полиция проводит проверку
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Костанай. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным.
Кадры избиения собаки попали на камеру, установленную в лифте одного из жилых комплексов Костаная. Неравнодушные жильцы прислали запись в редакцию издания "Наша газета".
По их словам, инцидент произошел сегодня, 4 сентября, около полуночи.
На кадрах мужчина в жилетке с надписью "Эксперт аккумуляторов" несколько раз резко дергает собаку за поводок, потом бьет кулаком и пинает. Животное от испуга обмочилось прямо в лифте. По данным читателя "НГ", заявление в полицию о жестоком обращении с животными еще написано не было. Утром мужчина вернулся в лифт и вымыл пол в нем", - говорится в публикации.
В департаменте полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Принимаются меры для установления личности мужчины. В ходе проверки будет решен вопрос о привлечении его к ответственности", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в Уральске изверг зарезал собаку на глазах у детей. Житель Актау выбросил троих котят с 7-го этажа.
Стоит отметить, что несмотря на вступление в силу с марта прошлого года закона об ответственном обращении с животными, число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается.
Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
03.09.2023, 14:40 50166
В Казахстане ограничили доступ к сайту Бюро промышленности и безопасности Минторга США
Фото: скриншот с сайта
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве культуры и информации Республики Казахстан прокомментировали информацию об ограничении доступа к интернет-ресурсу bis.doc.gov, передает корреспондент агентства.
26 апреля текущего года по 21 фишинговому ресурсу, в числе которых был указан и сайт bis.doc.gov, было подготовлено и направлено для исполнения соответствующее предписание об ограничении доступа к ним", - сообщили в Министерстве культуры и информации РК.
При этом в министерстве опровергли информацию местных СМИ о том, что "причиной ограничения доступа стала публикация сайта о якобы помощи Казахстаном России в обходе санкций".
В ведомстве отметили, что "министерством во взаимодействии с другими уполномоченными органами Республики Казахстан будет проведена дополнительная проверка на предмет наличия нарушений в деятельности интернет-ресурса bis.doc.gov и в случае их отсутствия могут быть приняты меры по восстановлению доступа к указанному интернет-ресурсу".
Как сообщалось ранее, в июне в Казахстане отражено более 29 млн кибератак.
03.09.2023, 14:13 51241
В КУИС прокомментировали распространяемое в Сети фото Кудебаева за дастарханом в тюрьме
Фото: соцсети
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД прокомментировали распространяемое в Сети фото бывшего начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева. На фото запечатлен Кудебаев в окружении мужчин за накрытым дастарханом в месте отбывания наказания.
Как сообщили в КУИС, осужденные имеют право получать продукты питания в виде посылок, передач или при свиданиях с близкими родственниками, а также употреблять пищу в специально отведенных помещениях отрядов в свободное время.
Предварительно установлено, что в учреждении № 22 ДУИС по Восточно-Казахстанской области осужденные получили от родственников готовые к употреблению продукты питания. В ходе проверки запрещенных к употреблению продуктов не установлено (алкогольных напитков). В настоящий момент по факту использования осужденными мобильного телефона, а также перекрытия объектива камеры видеонаблюдения назначено служебное расследование", - проинформировали в ведомстве.
В комитете отметили, что КУИС придерживается принципиальной позиции в вопросах нарушения законности со стороны личного состава.
Каждая поступившая информация тщательно проверяется, и в случае подтверждения нарушения нами принимаются меры в соответствии с действующим законодательством", - добавили в ведомстве.
Напомним, Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020 года по январь 2022 года. После январских беспорядков 2022 года ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. После того как прокурор попросил приговорить его к 9 годам лишения свободы, генерал-майор перестал посещать суд. Заседание откладывалось 5 раз из-за неявки подсудимого. 3 апреля текущего года Серик Кудебаев был объявлен в розыск. Причиной стал побег экс-полицейского из страны.
23 марта Кудебаев пересек казахско-кыргызскую границу и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул. В Комитете национальной безопасности заявили, что сбежавший за границу подозреваемый не пересекал границу через контрольно-пропускные пункты.
27 апреля Генпрокуратура Казахстана сообщила, что Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан, после чего его поместили в изолятор временного содержания. Судебный процесс по делу экс-начальника полиции возобновили. При этом семья Кудебаева заявила, что он добровольно вернулся в страну.
28 апреля приговором Талдыкорганского городского суда Серик Кудебаев был признан виновным по нескольким статьям: в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
18 июля Кудебаеву вынесли приговор по делу о незаконном пересечении границы. Он полностью признал свою вину. По совокупности наказания и путем частичного сложения суд назначил Кудебаеву общий срок заключения составил 10 лет и 3 месяца лишения свободы.
03.09.2023, 10:57 55436
В Алматы ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии
Фото: Facebook/Данара Баймаганбетова
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Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаев. Об этом в Facebook сообщила представитель РгК "Онтустік" Национальной гвардии РК Данара Баймаганбетова.
Кайырлы Уатаевич родился 10 сентября 1921 года (не дожил 10 дней до 102 лет) в Самарском районе Восточно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в сентябре 1940 года учителем Кулулжинской средней школы ВКО.
В октябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии рядовым 23-го гвардейского полка Панфиловской дивизии.
Ветеран прошел всю войну. В составе 8-й гвардейской стрелковой дивизии был пулеметчиком, воевал в одной роте с Героем Советского Союза Маликом Габдуллиным, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Эстонии. В феврале 1943 года в кровопролитной Ржевской битве получил ранение, победу встретил в Дрездене.
После войны работал заведующим общим отделом Самарского райисполкома. В дальнейшем занимал руководящие должности в системе районного потребительского союза. С 1970 по 1983 год являлся директором хозяйственного расчета в системе общепита в Алматы. В 1983 году вышел на заслуженный отдых. Воспитал пятерых детей.
За мужество и героизм, проявленные в ходе Великой Отечественной войны, был награжден орденами "Красной Звезды" и "Отечественной войны" ІІ степени, медалями "За Отвагу", "За оборону Москвы", а также множественными наградами.
Выражаем соболезнования родным и близким панфиловца Жонкабаева Кайырлы Уатаевича.
02.09.2023, 14:48 78036
3 сентября на Землю обрушится магнитная буря
Фото: depositphotos
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 3 сентября, на Землю обрушится магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По словам ученых, геомагнитные возмущения начнутся в ночь на воскресенье, 3 сентября, к утру сила удара достигнет 5 баллов, затем пойдет на спад.
Подобная активность не считается мощной, однако метеозависимым людям рекомендуют в этот период больше внимания уделять здоровью.
01.09.2023, 21:26 97201
В аэропорту Алматы открыли для движения пандус второго этажа
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Алматы. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Алматы открыли для движения пандус второго этажа на привокзальной территории, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
В связи с увеличением рейсов наблюдается резкий прирост пассажиров и гостей города в аэропорту Алматы. На сегодняшний день пропускная способность имеющегося терминала аэропорта составляет 2,7 млн человек в год.
На данный период могут наблюдаться дополнительные очереди и заторы на территории Международного аэропорта Алматы.
Ранее президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о ходе строительства нового Международного пассажирского терминала аэропорта Алматы. По его словам, график строительства идет на опережение и предварительно запуск нового терминала Международного аэропорта Алматы планируется завершить летом 2024 года.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?