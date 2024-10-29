Выдающийся казахстанский художник Камиль Муллашев отмечает 80-летие

Фото: Союз художников Астаны

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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Известный, признанный в Казахстане и за рубежом художник Камиль Муллашев в 2024 году отмечает свой 80-летний юбилей.





Камиль Муллашев по праву входит в плеяду выдающихся деятелей современной отечественной культуры, достойно представляющих наше искусство как в стране, так и за рубежом. Именно в этом году, несмотря на солидный возраст, он лично принял участие в трех крупных международных проектах.





Одна из наиболее известных картин художника триптих "Земля и Время. Казахстан", написанный в 1978 году. В картине художник емко и содержательно представил образ республики, обозначив три важных компонента: нефть, космос и целину, так что триптих стал ее своеобразным романтическим символом. Центральная часть триптиха "Юность" была напечатана на первой полосе газеты "Советская культура" и прогремела на весь Советский Союз.



"Над белой пустыней", 2001. Камиль Муллашев

Через почти полвека после создания произведения, оно не потеряло актуальности и востребованности. Это вечная тема - постижение непостижимого, романтическое чувство связи земли и неба. За это произведение Камиль Муллашев был удостоен серебряной медали Академии художеств Франции, когда в 1984 году в залах знаменитой парижской Гранд-Пале открылась выставка 100 произведений советского искусства, в составе которой был и триптих "Земля и Время. Казахстан".





Более чем за 60 лет творческой деятельности Камиль Муллашев создал значительное количество произведений. Невозможно дать краткую характеристику его творчества, настолько оно многообразно - он обращался и к современной действительности, его интересовало и историческое прошлое, его увлекают мифические и исторические персонажи, мир природы и вечная тема материнства. Отличительная черта художника - масштабность мышления. Муллашеву подвластны различные живописные языки: от реализма до абстракции. Он прекрасно владеет законами композиции и построения предметной формы, тонкостью и звучностью колористических решений.





Последние годы очень плодотворны для мастера, он потрясающе работоспособный, всегда погружен в творчество, открыт новым веяниям, участвует в выставках по всему миру. Камиль Муллашев является заслуженным деятелем искусств Казахстана и народным художником Татарстана. Его творчество отмечено наградами и премиями. Главное - он талантливый живописец, создавший немало замечательных картин. Он полон сил и новых замыслов, продолжает активно работать. Его жизненное кредо: "Я все делаю с любовью", - и в этом раскрывается характер личности мастера. Гармония, ясность, уравновешенность присущие Муллашеву как человеку, присутствуют и в его творчестве.