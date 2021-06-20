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В Акмолинской области выпускники школы встретились с семьей врачей

19.06.2021 8452
В Акмолинской области выпускники школы встретились с семьей врачей
КОКШЕТАУ. 19 ИЮНЯ - В преддверии Дня медицинского работника в рамках проекта "Тауелсіздік тарландары" в городе Есиле прошла встреча выпускников средней школы №3, обладателей знака "Алтын белгі" с семьей Жагапаровых, являющихся представителями самой благородной профессии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Основной целью встречи является воспитание казахстанского патриотизма, активное продвижение ценностей труда, популяризация деятельности граждан, самоотверженно трудящихся в различных сферах и внесших вклад в развитие страны", - рассказали в управлении внутренней политики Акмолинской области.

 
Марат Жагапаров - почетный житель Есильского района, врач-хирург с 45-летним стажем, который много лет работает в хирургическом отделении Центральной районной больницы. 
 

На его счету множество спасенных жизней. За свой труд и профессионализм награжден многочисленными наградами и благодарственными письма областного и районного уровней", - рассказали в ведомстве. 

 
Его супруга, Гульшара Абдуалиевна, также посвятившая свою жизнь медицине, является врачом-фтизиатром со стажем работы более 40 лет. 
 
Старший сын пошел по стопам родителей. В настоящее время он работает врачом травматологом-ортопедом, заведующим отделением детской больницы в Костанае. 
 
В ходе встречи семья врачей рассказала молодым людям о своем жизненном и профессиональном пути, дала советы и наставления. 
 

Для вас сейчас наступает ответственный период, связанный с одним из самых важных экзаменов в жизни, выбором будущей профессии и вхождением в самостоятельную жизнь. Пусть новый путь станет для вас успешным. Оставайтесь верными себе и своим жизненным ориентирам. Желаем вам крепкого здоровья, удачи и всего самого доброго", - сказали супруги Жагапаровы.

 
По информации ведомства, на сегодня население области получает медицинскую помощь в 530 медицинских организациях, где трудятся почти 12 тысяч человек.
 

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