В Акмолинской области выпускники школы встретились с семьей врачей

КОКШЕТАУ. 19 ИЮНЯ - В преддверии Дня медицинского работника в рамках проекта "Тауелсіздік тарландары" в городе Есиле прошла встреча выпускников средней школы №3, обладателей знака "Алтын белгі" с семьей Жагапаровых, являющихся представителями самой благородной профессии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основной целью встречи является воспитание казахстанского патриотизма, активное продвижение ценностей труда, популяризация деятельности граждан, самоотверженно трудящихся в различных сферах и внесших вклад в развитие страны", - рассказали в управлении внутренней политики Акмолинской области.

Марат Жагапаров - почетный житель Есильского района, врач-хирург с 45-летним стажем, который много лет работает в хирургическом отделении Центральной районной больницы.

На его счету множество спасенных жизней. За свой труд и профессионализм награжден многочисленными наградами и благодарственными письма областного и районного уровней", - рассказали в ведомстве.

Его супруга, Гульшара Абдуалиевна, также посвятившая свою жизнь медицине, является врачом-фтизиатром со стажем работы более 40 лет.

Старший сын пошел по стопам родителей. В настоящее время он работает врачом травматологом-ортопедом, заведующим отделением детской больницы в Костанае.

В ходе встречи семья врачей рассказала молодым людям о своем жизненном и профессиональном пути, дала советы и наставления.

Для вас сейчас наступает ответственный период, связанный с одним из самых важных экзаменов в жизни, выбором будущей профессии и вхождением в самостоятельную жизнь. Пусть новый путь станет для вас успешным. Оставайтесь верными себе и своим жизненным ориентирам. Желаем вам крепкого здоровья, удачи и всего самого доброго", - сказали супруги Жагапаровы.

По информации ведомства, на сегодня население области получает медицинскую помощь в 530 медицинских организациях, где трудятся почти 12 тысяч человек.

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