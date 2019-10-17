Выставка креативных поделок детей прошла в Кокшетау

Кокшетау. 16 октября. Kazakhstan Today - В рамках программной статьи "Рухани жангыру" 10 октября 2019 года в областном учебно-методическом центре по работе с творчески одаренными детьми при управлении образования Акмолинской области прошла областная выставка краеведческого декоративно-прикладного творчества "Город мастеров: наследие предков сохраним и приумножим", передает Kazakhstan Today.

Целью данного мероприятия является всестороннее содействие развитию детского декоративно-прикладного творчества, предоставление участникам возможности в состязательной форме развить и продемонстрировать свои творческие способности, обмен опытом в области художественного и декоративно-прикладного творчества.

В выставке приняли участие 80 жителей Аккольского, Астраханского, Аршалынского, Атбасарского, Буландинского, Биржан сал, Жаркаинского, Есильского, Жаксынского, Зерендинского, Целиноградского, Шортандинского, Сандыктауского, Бурабайского районов и городов Нур-Султана, Степногорска, Кокшетау.

Выполненные детьми работы отличались разноплановыми техниками и интересными композиционными приемами. В выставке участвовали как плоскостные, так и объемно-пространственные творческие работы, всего было представлено 150 композиций. Оценивало выставочные работы компетентное жюри: Корнева Ольга Сергеевна - член Евразийского Союза дизайнеров, "Мадениет кайраткері"; Яковлева Оксана Вениаминовна - преподаватель ДХШ; Сугиралиева Гульсайра Курмашевна - старший преподаватель кафедры ИЗО, черчения и дизайна КГУ имени Ш. Уалиханова; Захай Бибигуль - преподаватель кафедры ИЗО, черчения и дизайна КГУ имени Ш. Уалиханова; Есетова Галина Аскеровна - мастер производственного обучения СТК №1 Кокшетау.

Победителям были вручены дипломы управления образования Акмолинской области и ценные подарки.

Первое место в номинации "Поделки из бросового материала" заняла Жузым Мухамбаева (Астраханский район, ДТДиЮ), в номинации "Поделки из природного материала" - Диана Абдрахманова (Зерендинский район, Шагалалинская СШ); в номинации "Креативные штуки для быта" - Елена Габидулина (Сандыктауский район, ДТДиЮ); в номинации "Необычный дизайн - проект интерьера с национальным колоритом" - Алина Кудрявцева (Степногорск, Многопрофильная школа-лицей №3); в номинации "Изделие с использованием ткани" - Екатерина Лихолетова (Атбасарский район, ДДТиЮ); в номинации "Художественные и народные промыслы региона" - Анастасия Филиппова (Зерендинский район, Еленовская СШ).

Таким образом, проведенный конкурс еще раз подтвердил, что декоративное и прикладное искусство является неиссякаемым источником для творческой деятельности подрастающего поколения, позволяющим формировать нравственные и эстетические основы, гражданственность и патриотизм", - отметили в управлении образования региона.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства