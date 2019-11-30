Кокшетау. 29 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в Кокшетау состоялась XXII сессия Акмолинской ассамблеи народа Казахстана под председательством акима области Ермека Маржикпаева, передает Kazakhstan Today.

В фойе зала ДК "Кокшетау" была экспонирована тематическая выставка, организованная силами региональных этнокультурных центров, сообщили в управлении внутренней политики региона.

Тема текущей сессии - "Единство и согласие - основа социальной модернизации общества", участниками которой стали члены Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, представители широкой общественности, молодежи и средств массовой информации.

Выступая перед собравшимися, аким области, председатель областной Ассамблеи народа Казахстана Ермек Маржикпаев отметил, что на XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев поставил задачу обеспечить дальнейшую эффективную работу всех механизмов, направленных на сохранение и укрепление стабильности в казахстанском обществе. Как отметил руководитель региона, Акмолинская область - уникальный край, имеющий богатую историю, здесь проживают более 100 этносов, хранящих традиции дружбы и взаимопонимания. Каждому из них предоставлены равные возможности развития национальной культуры, изучения родного языка. В области принимаются все меры по обеспечению эффективной работы областной ассамблеи, 45 этнокультурных объединений. Областная Ассамблея стала инициатором многих мероприятий: культурно-просветительского проекта республиканской Ассамблеи "Мын бала" и общеказахстанского открытого диктанта "2019 жыл - Жастар жылы".

По словам активного участника Зерендинской районной Ассамблеи Светланы Ким, символично что сессия Ассамблеи проходит в канун праздника Первого Президента Республики Казахстан, который является создателем этой организации.

Трудно переоценить роль Ассамблеи в жизни каждого казахстанца, ведь наше государство является многонациональным. Сохранить добрые дружеские отношения и мир в нашей стране среди ста национальностей и считаю, что в этом есть заслуга Ассамблеи", - отметила Светлана Ким.

На сессии выступили руководитель народного ансамбля "Русская песня" Зоя Авилова, председатель Совета матерей Целиноградского района Зауре Какабаева, аким Бирликского сельского округа Сандыктауского района Ансар Ибаев.

Спикеры поделились своими мнениями по вопросам укрепления мира и согласия, сохранения единства и согласия, решения вопросов общественного развития.

На сессии группе активистов этнокультурных объединений области были вручены благодарственные письма акима области.

Мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленными творческими коллективами области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства