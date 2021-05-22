Юрист Байбека: надеюсь, что Мамай и его представители наконец-то начнут обсуждать непосредственно предмет иска

НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Юрист Айжан Ташенова, представляющая интересы первого заместителя председателя партии Nur Otan Бауыржана Байбека, прокомментировала ход судебного процесса по иску Байбека к Ж. Мамаю и И. Иманбаевой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы наблюдаем большой резонанс, вызванный судебным процессом по иску Б. Байбека к Ж. Мамаю и И. Иманбаевой. К сожалению, вынуждена констатировать, что некоторые сетевые комментаторы, да и сами ответчики пытаются манипулировать общественным мнением, откровенно вводя людей в заблуждение. Речь идет о голословных заявлениях о нашей якобы заинтересованности в закрытости суда. Как сторона спора хотела бы официально прояснить ситуацию. Во-первых. С самого начала процесса мы выступаем за открытость и соблюдение принципа гласности. Об этом свидетельствует уже только тот факт, что мой доверитель посчитал необходимым разместить официальные документы своего интервью от 19 апреля в свободном доступе. Напротив, ответчики, без устали ратующие публично за открытость, до сих пор не предоставили ни одного доказательства своим ложным обвинениям в так называемом "журналистском расследовании" от 13 апреля", - сообщила юрист на своей странице в Facebook .

По ее словам, в день подачи иска в Facebook были выложены все материалы и независимая психолого-филологическая экспертиза для изучения всеми интересующимися гражданами. Данные документы перепечатали некоторые СМИ и телеграм-каналы.

Во-вторых. Хотела бы отметить абсолютную непоследовательность позиции ответчиков. Так, 14 мая, на первом подготовительном заседании суда в приложении "TrueConf" Ж. Мамай, И. Иманбаева и их адвокаты обратились к суду с просьбой использовать WhatsApp. Мы также поддержали данное обращение. Уже на втором заседании, 19 мая, несмотря на хорошую слышимость, наших оппонентов не устроила также и WhatsApp-связь. Озвучено требование перейти в Zoom. Более того, адвокат ответчиков Г. Нурпеисов попытался заявить отвод судье из-за отказа немедленно заменить информационную платформу процесса. При этом судья четко разъяснила, что оснований для переноса беседы не имеется, а ходатайство на этот счет будет изучено позже, при рассмотрении судом спора по существу", - проинформировала Айжан Ташенова.

Она отметила, что, согласно статье 38 Гражданского процессуального кодекса, отказ суда в удовлетворении ходатайства о замене технических средств связи не является основанием для отвода судьи.

В-третьих. Выбор площадки для проведения онлайн-заседания является прерогативой суда. Вместе с тем хотела бы подчеркнуть, что Б. Байбек выступает за максимально открытый судебный процесс с широким привлечением журналистского сообщества. Мы очень заинтересованы в объективном информировании общественности о ходе судебного процесса. И поэтому официально прошу суд поддержать просьбу ответчиков о проведении последующих заседаний на платформе "Zoom". При этом какое бы решение ни принял суд, со следующего заседания я буду вести онлайн-трансляцию также на своей странице. Уверена, что на этом мы прекратим инсинуации и всякие домыслы о нашей незаинтересованности в открытости процесса", - сообщила юрист.

Айжан Ташенова отметила, что "суд постоянно идет ответчикам навстречу, закрывая глаза на явные процессуальные нарушения".

К примеру, наши оппоненты проигнорировали статью 61 при вводе в судебный процесс нового (третьего) юриста – Ерлана Калиева, не предоставив суду подтверждающих полномочия документов. Сам Калиев между тем заявил о несоблюдении досудебного порядка при подаче иска, используя неприменимую в данном споре норму. Так, согласно части 4 статьи 143 ГК, "требование гражданина… о публикации опровержения либо ответа в СМИ рассматривается судом в случае, если орган массовой информации отказал в такой публикации либо в течение месяца не произвел публикацию…" То есть Е. Калиев в своей претензии по непонятным причинам приравнивает гражданина Ж. Мамая к средству массовой информации. Как известно, иск был подан нами к ответчикам как к физическим лицам. Соответственно, претензия Е. Калиева неправомерна, о чем сразу же заявила судья", - сказала она.

Также, к примеру, невооруженным взглядом видно вызывающее, абсолютно неприемлемое на суде поведение Ж. Мамая и И. Иманбаевой. Перебивание судьи и своих оппонентов, заявление нелогичных и абсолютно неуместных ходатайств, постоянный увод обсуждения на совершенно посторонние от сути спора темы, превращающие заседание в какой-то балаган, могут быть квалифицированы как неуважение к суду. Как профессиональный юрист считаю это совершенно недопустимым. В итоге судья была вынуждена сделать ответчикам соответствующее замечание", - отметила юрист.

Она подчеркнула важность того, чтобы суд проходил конструктивно и максимально открыто.

Выражаю надежду, что со следующего заседания ответчики и их представители наконец-то начнут обсуждать непосредственно предмет иска и предоставят хоть какие-нибудь доказательства своим лживым обвинениям, а не будут препятствовать суду и общественности в установлении истины", - заключила юрист.

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