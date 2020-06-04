Юрлица могут провести первичную регистрацию транспортных средств онлайн

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - На портале "Электронное правительство" модифицирована услуга по первичной регистрации транспортных средств, приобретенных у официальных дилеров на территории Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Теперь услугой первичной регистрации транспорта можно воспользоваться юридическим лицам не выходя из дома.

Эта доработка была сделана как нельзя кстати. Ранее услугой могли воспользоваться только физические лица, но сейчас она доступна и для юридических лиц, что весьма упрощает процессы ее получения. Воспользовавшись порталом, граждане ограничивают себя лишними походами в учреждения и экономят большое количество времени", - рассказал председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Асет Турысов.

Заключив сделку на покупку автомобиля, представитель автосалона должен оформить заявку на регистрацию автотранспортного средства на портале eGov.kz. В процессе подачи заявки представителем автосалона вводятся технические требования автомобиля, прикрепляются необходимы документы, указывается БИН. Далее заявка подписывается ЭЦП и направляется в личный кабинет покупателя.

Покупателю необходимо будет ознакомиться с этой заявкой в личном кабинете, выбрать государственный номерной знак для своего автомобиля, оплатить госпошлину и регистрационный сбор, прикрепить документ, подтверждающий право владения на машину, доверенность, подтверждающую полномочия представителя, подтвердить заявку, подписав электронной цифровой подписью.

Результатом оказания услуги является уведомление об исполнение заявки или мотивированный отказ, направленные в "личный кабинет" услугополучателя.

Отмечаем, что транспортные средства, произведенные в Республике Казахстан и не прошедшие таможенную очистку, не входят в перечень данной услуги, согласно требованию владельца услуги - Министерства внутренних дел Республики Казахстан", - отметили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства