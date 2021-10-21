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За чей счет будет проводиться ревакцинация, выяснили мажилисмены

20.10.2021, 15:09 36559
За чей счет будет проводиться ревакцинация, выяснили мажилисмены
Фото: kazpravda.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Мажилисмены попросили уточнить, за счет каких средств будет проведена ревакцинация населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С соответствующим запросом обратилась к правительству депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова в ходе обсуждения на пленарном заседании проекта бюджета на 2022-2024 годы, сообщает "Казахстанская правда". По словам Нурманбетовой, средства на закуп вакцины и ревакцинацию в проекте республиканского бюджета на 2022-2024 годы не предусмотрены. 
 
Депутат напомнила, что для формирования коллективного иммунитета против коронавируса было решено увеличить контингент, подлежащий вакцинации, с 9,9 млн до 11,4 млн человек. 
 
Отвечая на вопрос, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил, что средства будут выделены из резерва правительства.
 

По рекомендациям ВОЗ, учитывая опыт более 20 стран, мы приняли решение с третьей декады ноября провести повторную вакцинацию. Через 6 месяцев для инактивированной вакцины, и через 9 месяцев будет начата ревакцинация для тех, кто получил векторную вакцину. В первую очередь будут вакцинированы те, кто находится на передовой, - врачи, учителя, а также граждане старше 60 лет. Они будут полностью обеспечены вакциной до конца года", - пояснил заместитель премьер-министра.

 
Остальных граждан будут вакцинировать поэтапно.
 

В 2022 году планируется привить около двух миллионов человек. А в 2023-2024 годах будем смотреть на эпидситуацию. Все население Казахстана будет обеспечено вакциной, в том числе и ревакцинацией", - добавил Тугжанов.

 

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В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки

21.10.2021, 08:21 1756
В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Погоду большей части РК будет определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, на юге и юго-востоке днем сильные осадки (дождь, снег), лишь на востоке и северо-востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. На западе и юго-востоке, в центре страны ожидается – туман, на юге – пыльная буря, на западе, севере страны – гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Акмолинской области на северо-западе области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, во второй половине дня гололед, низовая метель. 
 
В Жамбылской области в горных районах ожидается туман, на западе, юго-западе, северо-востоке и в горных районах области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
В Туркестанской области ночью в горных районах, днем на большей части области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в горных районах порывы 23 метра в секунду. 
 
В Кызылординской области утром и днем на севере и в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
В Мангистауской области ночью на западе, северо-востоке области туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской области ночью на востоке области ожидается гололед, на севере области – туман, днем на западе, севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области в районе Алакольских озер ожиается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области на западе, северо-востоке ожидаются гололед, туман, на западе, северо-западе области – усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области на севере, западе гололед, низовая метель, усиление ветра ночью на западе, днем на большей части области до 15-20 метров в секунду. 
 
В Карагандинской области на севере, западе туман, днем на западе, юге, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Восточно-Казахстанской области на западе ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере области ночью - туман. 

В Алматы сегодня переменная облачность, температура воздуха днем составит +18+20 градусов. В Нур-Султане ожидаются осадки, +8+10 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.

 

Штормовое предупреждение объявили в Шымкенте и семи областях

20.10.2021, 21:21 79273
Штормовое предупреждение объявили в Шымкенте и семи областях
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской и Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 октября во второй половине дня на северо-западе Акмолинской области ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на северо-западе области 15-20 метров в секунду.
 
21 октября в Западно-Казахстанской области на севере ожидаются туман, ночью на востоке области гололед. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Утром и днем 21 октября на севере и в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, западный, 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.
 
21 октября на севере, западе Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
21 октября на западе, северо-востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на западе, северо-западе области 15-20 метров в секунду. 
 
Во второй половине дня 21 октября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, ночью в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, в горных районах порывы 23 метра в секунду. 
 
В Шымкенте во второй половине дня 21 октября ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
21 октября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе области, днем на большей части 15-20 метров в секунду. 
 
Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды на 21-23 октября.
 

Аким Алматы рассказал о первых спасенных, благодаря горным хижинам, туристах

20.10.2021, 20:56 93475
АЛМАТЫ. 20 ОКТЯБРЯ - Отвечая на вопросы горожан во время прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы", аким города Бакытжан Сагинтаев сообщил, что модульные спасательные хижины доставляются в труднодоступные места с помощью вертолетов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Аким Алматы напомнил, что установка спасательных модулей ведется в рамках комплексных мер по обеспечению безопасности в горах. С этой целью оцифровываются и благоустраиваются горные тропы. Кроме того, запущена работа визит-центров на Шымбулаке, Медеу. Аналогичные центры открылись в ущелье Аюсай и возле термального источника Горельник. Здесь проводят инструктаж по безопасному поведению в горах. 
 
Для безопасности туристов расширяются зоны покрытия сотовой связью, строятся 2 контрольно-спасательных пункта в Малом и Большом Алматинском ущельях, вертолетная площадка в урочище Туюк-Су, устанавливаются 10 радиорелейных мачт с тревожными кнопками передачи сигнала в спасательные отряды.
 
Из 15 спасательных хижин на сегодня установлено уже 7 на таких точках, как Верхний Горельник, конечная морена ледника Туюк-Су, Лунная поляна, ущелье Проходное, Большое Алматинское ущелье, ущелье Кызылсай и Левый Талгар. До конца ноября планируется установить еще 8. 
 
Каждая хижина оборудована кнопкой SOS для передачи сигнала на пульт спасателей. Также хижина отапливается, есть аптечка, зарядка для мобильного телефона, теплое одеяло и набор непортящихся продуктов. 
 
К слову, уже есть случаи, когда туристы воспользовались горными хижинами. Кто-то, не рассчитав время маршрута или собственные силы, ночует там или остается во время непогоды. Так, горожанка по имени Салтанат сообщила в соцсети Instagram, что смогла передохнуть в горной хижине, расположенной в Проходном ущелье возле перевалочного лагеря пика Пила.
 
3 сентября аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда проверил, как идет сборка хижин, представляющих собой модульные конструкции.
 

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