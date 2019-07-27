За изнасилование пассажирки судят двух проводников

Актобе. 26 июля. Kazakhstan Today - За изнасилование пассажирки поезда "Тулпар-Тальго" судят двух проводников, передает Kazakhstan Today.

Напомним, в прошлом году в купе пассажирки поезда "Тулпар-Тальго" посреди ночи ворвался проводник. Он открыл дверь ключом, накинулся на женщину и стал ее насиловать. В шоковом состоянии она не смогла даже кричать. Страх полностью парализовал ее. Следом вошел второй проводник и сделал то же самое.

"Проводник зашел, открыл ключом двери, изнасиловал девушку. Материалы уголовного дела говорят о том, что девушка зашла в купе. То есть был свидетель. Отселили сначала пассажира, который находился с ней в этом купе. Человек планировал изнасилование. Сегодня утром мне написала еще одна потерпевшая. Она узнала одного из этих проводников. Она будет давать показания в полиции", - сообщила правозащитница Дина Смаилова.

По информации "Первого канала "Евразия" , обвиняются 2 проводника. Как выяснилось, один из них ранее уже пытался совершить аналогичное преступление. Его по фотографии опознала потерпевшая.

В августе 2018 года я ехала в Шымкент на "Тальго". Со мной ехали двое детей и женщина. Потом ночью я уснула. Проснулась - нет никого. Наверху, напротив меня, лежал проводник в майке и штанах. Шел запах спиртного. Это тот же проводник, которого я узнала на фотографии. Пока я спала, он зашел при выключенном свете и начал ко мне приставать", - рассказала еще одна потерпевшая.

К счастью, этой женщине удалось отбиться от насильника. Обращаться в полицию с заявлением она не стала.

По информации телеканала, одному из обвиняемых 23 года, не женат. Свою судьбу с железной дорогой связал 4 года назад. Второму - около 30 лет, семьянин. После этого инцидента оба были уволены . Сейчас они находятся под домашним арестом. Но, несмотря на все улики, сыгравшие против них, родные отказываются в это верить. Они уверяют, что эти мужчины невиновны.

Вчера в этой истории должна была быть поставлена точка, но оглашение приговора перенесли в связи с техническими проблемами. Хотя дело рассматривалось в Костанайском суде в режиме онлайн, к нему были привлечены и участники процесса из Актобе. Сама 35-летняя пострадавшая на судебном процессе присутствовать не смогла. После случившегося она впала в депрессию. Сейчас она в больнице.

Приговор экс-проводникам огласят сегодня в Костанайском суде.

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