Астана. 31 января. Kazakhstan Today - За последние два года в Казахстане от мошеннических действий турфирм пострадали более 200 казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

В 2017-2018 годах более 200 казахстанцев стали жертвами более 10 компаний-мошенников, обманувших туристов на сумму свыше 153 млн тенге, сообщила пресс-служба корпоративного фонда "Туристік Камкор".

На сегодня в реестре "Туристік Камкор" состоят 49 туроператоров, ознакомиться с ними можно на сайте fondkamkor.kz. В целом в Казахстане действуют порядка 140 компаний, осуществляющих туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма. То есть, отметили в фонде, свыше 80 компаний работают вне правового поля, подвергая риску безопасность казахстанцев за рубежом во время отдыха.

В 2017 году зафиксировано четыре случая мошеннических действий со стороны турфирм. Более десяти человек пострадали от незаконных действий турфирм-однодневок с ущербом в сумме свыше 16 млн тенге.

Так, 23-летняя предпринимательница в апреле 2017 года путем обмана и злоупотребления доверием организовала продажи туров через Instagram, пообещав четырем потерпевшим туры по низким ценам в Доминиканскую Республику и Объединенные Арабские Эмираты на общую сумму 4,4 млн тенге. В августе того же года в полицию обратились трое граждан с заявлением о привлечении к уголовной ответственности руководителя туристской компании в Астане, которая путем предоставления туристических путевок обманным путем завладела 10 млн тенге", - говорится в сообщении.

Чуть позже, в октябре, к ответственности был привлечен гендиректор столичной турфирмы. Предлагая тур за границу, мужчина обманным путем выманил у 57-летнего жителя столицы деньги в сумме свыше 1 млн тенге.

В том же месяце в полицию обратилась женщина, которая с супругом выбрала турфирму, через которую были куплены билеты в Чехию. Однако накануне вылета им сообщили, что в турфирме возникли определенные проблемы. Женщина обнаружила, что бронь на их билеты аннулирована. Позже и другие жертвы мошеннических действий турфирмы обратились с заявлением в полицию. Директор арестован.

В 2018 году 200 человек стали жертвами мошеннической деятельности семи турфирм и их менеджеров. Ущерб составил 137 млн тенге.

В частности, только в июне зафиксировано четыре факта мошенничества со стороны турфирм. На 19 млн тенге обманула 30 казахстанцев туристская компания в Алматы. Фирма продавала путевки в Турцию по бросовым ценам. По словам пострадавших, у них зародились сомнения, когда в отелях им не подтвердили бронь.

В том же месяце в Алматы от мошеннических действий турфирмы пострадали 10 человек. Сумма ущерба превысила 10 млн тенге.

47 индийских туристов заплатили 5 млн тенге фирме, которая обязалась оформить документы для посещения Казахстана. Однако, как выяснилось, фирма не оформила им визы и не вернула деньги. В итоге поездка все же состоялась в те же даты, но благодаря вмешательству другой компании. Другой случай в июне 2018 года произошел в Караганде, когда 18 человек разыскивали через полицию директора турагентства, из-за которого не смогли вылететь на отдых и остались с неоплаченными билетами, бронями в гостиницах и долговыми расписками", - проинформировали в пресс-службе.

В сентябре того же года в Усть-Каменогорске более 60 человек пострадали от действий туркомпании. В отношении директора заведено уголовное дело. Сумма причиненного ущерба составила 30 млн тенге.

В октябре порядка 50 человек приобрели у компании-мошенника тур в Южную Корею. Все жертвы аферистов обратились в полицию с соответствующим заявлением. Общая сумма ущерба - 17 млн тенге.

В декабре в Актобе менеджер турфирмы сбежал с 56 млн тенге. Представитель турфирмы сообщил в суде, что вины компании в несостоявшемся отдыхе нет и что якобы турфирма сама является потерпевшей стороной по уголовному делу. Менеджера объявили в международный розыск. Как напомнили в фонде, с момента существования системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма администратором системы - корпоративным фондом "Туристік Камкор" - казахстанцам, выезжавшим на отдых за рубеж, выдано 623 тыс. туркодов.

Туристический код состоит из 11-13 (в зависимости от страны выезда) буквенно-цифровых символов. Он присваивается автоматически при оформлении каждой путевки. Этот шифр уникален для каждого туриста. При возникновении экстренного случая турист связывается с фондом, сообщает номер своего туркода и ждет оказания экстренной помощи в ближайшие 24 часа. Таким образом, туристы из Казахстана при наличии туркода имеют гарантированную поддержку в случае экстренных ситуаций.

Туристический код выдается туроператору фондом после оплаты взноса в 0,5 МРП (1202 тенге - эту сумму платит за туриста туроператор) за одного туриста и предоставления банковских гарантий (от 12 млн тенге до 36 млн тенге).

Фонд "Туристік Камкор" функционирует с 7 ноября 2016 года.

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