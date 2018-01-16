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За прошедшие сутки в Алматы выпало 8 сантиметров снега16.01.2018
  • Фото: Forbes.kz
Общество  11:56
Алматы. 16 января. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Алматы выпало 8 сантиметров снега, передает Kazakhstan Today.
"В 02.00 16 января в городе Алматы завершился самый продолжительный за зиму снегопад, который шел с перерывами с 11 января. За прошедшие сутки выпало 8 сантиметров снега. За весь период снегопада высота снежного покрова составила 33 сантиметра", - сообщили в пресс-службе управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

По данным ведомства, коммунальными службами круглосуточно производятся работы по посыпке дорожного полотна противогололедными материалами, сгребанию и подметанию снега. За последние сутки посыпано 4544 тонны противогололедных материалов.

Как отметили в управлении, особое внимание уделено вывозу снега. В ночной период с 15 на 16 января вывезено 13 734 кубометров снега.

В связи с большим объемом выпавшего снега работы по вывозу снега с улиц городского и районного значения планируется завершить 17 января.

В работах по уборке снега задействовано 630 единиц спецтехники и 2130 дорожных рабочих.

По прогнозу Казгидромета, в ближайшие дни выпадения снега не ожидается.
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