За розжиг костра в горах Алматы турист оштрафован почти на 350 тысяч тенге

с 20 марта текущего года на территориях государственного лесного фонда Алматы и Алматинской области объявлен пожароопасный период

Фото: ДЧС Алматы

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Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы за розжиг костра в Иле-Алатауском Национальном природном парке оштрафован 38-летний мужчина. Нарушителя оштрафовали на сумму 345 тысяч тенге, рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.





В ДЧС проинформировали, что с 20 марта текущего года в соответствии с приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира на территориях государственного лесного фонда Алматы и Алматинской области объявлен пожароопасный период. В это время весь личный состав ДЧС переведен на усиленный вариант несения службы, проводится мониторинг по предупреждению природных пожаров.





По данным ведомства, на территории города Алматы имеется 20 тыс.805 га. Иле - Алатауского национального парка. С начала года в Медеуском филиале Национального парка зарегистрировано два случая возгораний на территории природного парка. 23 апреля в Ущелье Алма-арасан, по пути следования на поляну Терра произошло загорание сухостоя на площади 0,5 Га. 27 апреля в Медеуском районе города, на территории Иле- Алатауского национального парка, в ущелье Просвещенец, произошло загорание двух валежников и сухостоя на южном склоне горы на общей площади 100 квадратных метров.





Чтобы недопустить природные пожары работают мобильные групп из числа сотрудников Департамента ЧС и полиции города Алматы. Помогают им нести службу конные и пешие патрули лесохозяйственных учреждений, также привлекаются волонтеры. Эти группы проверяют потенциально "горячие" точки, где могут возникнуть пожары. При рейдовых мероприятиях применяются беспилотные летательные аппараты (дроны) оснащенные тепловизорами и системой оповещения, автомобили оповещения, Как нам всем известно, территории природных парков расположенных на территории города имеют статус "Особо охраняемых природных территории", - рассказали спасатели.





В ведомстве предупредили, что факты розжига костров будут строго пресекаться, так как при засухе и жаркой погоде трава быстро воспламеняется, что может привести к пожару. Жителей и гостей южной столицы просят не бросать окурки на сухую траву, не оставлять бутылки, битое стекло, которые могут стать зажигательными линзами.





Особую опасность представляют люди, которые осознанно поджигают сухую траву, например, чтобы привести в порядок близлежащую территорию. К примеру, владельцы частных подворий и садоводы поджигают нескошенную, пересохшую от жаркого солнца траву и мусор", - сообщили в ДЧС Алматы.





В ведомстве подчеркнули, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, могут понести как административную, так и уголовную ответственность в зависимости от характера нарушения и причиненного ущерба.





За нарушение требований пожарной безопасности в лесах на особо охраняемых природных парков предусмотрена административная ответственность в размере 100 МРП (345 тыс. тенге), а в случаях наступления иных тяжких последствии предусмотрена уголовная ответственность в рамках статьи 204 УК РК (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности либо повлекшее тяжкие последствия или причинившее особо крупный ущерб).





В пожароопасном периоде 2022 года за нарушение требований пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечены 122 физических лица на общую сумму более 600 тыс. тенге.





K сведению отдыхающих. В Иле-Алатаускомнациональном парке имеются 14 специально оборудованных мест для приготовления горячей пищи (скамейка, стол, забетонированная площадка для розжига костров, мангалов) на территории ущелья Алмаарасан - 12 мест вдоль речки Б.Алматинка, р.Казачка, на "Бутаковке" - 2 места", - добавили в ДЧС.