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Зачем Вашингтону биолаборатории в Центральной Азии и на Кавказе

29.05.2020, 19:12 7669
Москва. 29 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане, Армении и Таджикистане американцы создали сеть биологических лабораторий, Москва давно обеспокоена биологической безопасностью соседних стран, передает Kazakhstan Today.
 

Соединенные Штаты осуществляют военно-биологическую деятельность по всему миру, в том числе вокруг наших границ", - заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОДКБ. 


Москва давно обеспокоена биологической безопасностью соседних стран, пишет РИА "Новости".
 
Первое заражение коронавирусом в Казахстане зафиксировали в начале марта. Власти закрыли границы и ввели чрезвычайное положение. В Интернете поползли слухи, что вирус может быть связан с биолабораторией, которую в 2016 году близ Алматы построили американцы. 
 
Алматинская Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) специализируется на изучении характерных для Казахстана штаммов вирусов. Действует на базе Казахстанского научного центра карантинных и зоонозных инфекций, подчиняется Минздраву республики. Считается собственностью Казахстана, хотя строилась за счет Пентагона. На этот объект США выделили 108 миллионов долларов.
 
Вашингтон объяснял: в регионе находятся американские военные и исследования помогут защититься от неизвестных вирусных инфекций. 
 
На саммитах ОДКБ, СНГ и ШОС представители Москвы не раз заявляли, что американцы могут использовать эти лаборатории против российских интересов. Но власти Казахстана убеждали, что в работу местных биологов никто не вмешивается. 
 

Участие иностранных ученых допустимо, только если проводятся совместные исследования и реализуются проекты по грантам", - объясняли в ЦРЛ. 

 
В 2018 году в Казахстане заметно выросло число заболеваний менингитом, и в Алматы заговорили об утечке штамма менингококковой инфекции из ЦРЛ. Журналисты и блогеры всерьез писали, что американцы преднамеренно допустили распространение вируса. Таким образом они якобы хотели проверить эффективность разрабатываемого в лаборатории бактериологического оружия. 
 
Минздрав Казахстана уверял, что никакой эпидемии нет. 
 

В Казахстане 58 случаев менингита, из них в Алматы - 32. Если посчитать относительные показатели, то, по меркам ВОЗ, они низкие", - указывали в ведомстве. 

 
С коронавирусом похожая история. Власти эту информацию опровергли и призвали не сеять панику. 
 
В советское время Институт микробиологии Армянской ССР считался крупнейшим центром микробиологии. В девяностые научными разработками института заинтересовались США и Великобритания. Армянских специалистов приглашали на стажировки в западные страны. 
 
В нулевые американцы помогли открыть в стране несколько биолабораторий. Деньги, как и в Казахстане, выделял Пентагон. Только на модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний потратили 10 миллионов долларов. 
 
Построенные в Ереване, Гюрми, Ванадзоре, Мартуни и Иджеване научные центры изучают характерные для Кавказского региона вирусы и штаммы. 
 
Лаборатории входят в систему здравоохранения Армении, но Агентство по снижению угрозы при Минобороны США имеет туда доступ. Помимо местных специалистов, там работают американцы. 
 
Закрытость биолабораторий в Армении вызывает критику Москвы. Чтобы развеять сомнения, прошлой осенью премьер-министр Никол Пашинян согласился подписать Меморандум о сотрудничестве с российскими специалистами. Согласовали детали, но в последний момент армянская сторона отказалась от этого документа. 
 
В 2010-х американские биологи обратили внимание на еще одного члена ОДКБ - Таджикистан. Их беспокоила неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, способная привести к вспышке инфекционных заболеваний. Несколько западных фондов выделили деньги на создание исследовательских центров. 
 
Так, в 2013 году на базе Гастроэнтерологического института в Душанбе открылась лаборатория биологической безопасности. Проект финансировал французский благотворительный Фонд Мерьё, строивший подобные объекты в Китае, Мьянме, Бангладеш и странах Африки. 
 
Французам, как правило, помогали ООН и Агентство США по международному развитию USAID. Инвестиции превысили 3 миллиона долларов.
 
В 2019 создали лабораторию при Республиканском центре борьбы с туберкулезом. Спонсорами выступили USAID и Пентагон. Местные биологи при участии зарубежных коллег изучают такие характерные для Центральной Азии заболевания, как туберкулез, малярия, гепатит и холера. 
 
В прошлом году на севере Таджикистана в городе Исфара открыли еще один объект. Информации о нем мало, финансировали снова американцы.
 

В Центральной Азии и до коронавируса эпидемиологическая ситуация была непростой. Для региона характерны вспышки гепатита, холеры, туберкулеза, поэтому новые биолаборатории необходимы. На них нужны средства. Без зарубежной помощи не обойтись", - объясняет директор Центра политологических исследований в Душанбе Абдугани Мамадазимов. 

 
Таджикский эксперт не видит ничего подозрительного в активности американцев. 

Просто они всегда откликаются первыми. Если после коронавируса Россия, Китай или ЕС станут активнее помогать региону в борьбе с вирусами, власти республик это поддержат", - уверен эксперт. 

 
Грузия не входит в ОДКБ, но граничит с Россией и играет ключевую роль на Кавказе. Озабоченность Москвы вызывает Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. Российские власти полагают, что биолаборатория близ Тбилиси действует в интересах американцев. 
 
Подозрения возникли не на пустом месте. В сентябре 2018 года бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в лаборатории могли проводить опыты над людьми, и представил документы, из которых следовало, что десятки человек, проходивших лечение в центре Лугара, умерли. Причем там работали биологи трех частных американских фирм - CH2M Hill, Battelle и Metabiota, выполняющих заказы Пентагона.
 
Гиоргадзе обратил внимание на высокий уровень бактериологической защиты лаборатории. Более того, центр располагает "оборудованием для распыления вредных веществ и боеприпасами с биологически активным материалом". 
 

Зачем учреждению, цель которого - защита населения, такие вещи?" - задался вопросом экс-министр.

 
Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков заявил, что Россия не потерпит американских биологических экспериментов у своих рубежей.
 
В Пентагоне обвинения Гиоргадзе назвали абсурдными. В Тбилиси уверяли, что лаборатория занимается мирными разработками и ни о каких опытах над людьми речи не идет. Грузинские власти были не против посещения центра Лугара российскими специалистами. Но эти планы сорвались из-за прошлогоднего кризиса в отношениях двух стран. 
 

Грузия никогда не интересовалась исследованиями в физико-химической биологии. И информация о том, что эта лаборатория - высокого класса биологической защиты персонала, вызывает вопросы. Зачем заниматься такими тяжелыми патогенами?" - сказал доктор биологических наук, профессор Сибирского федерального университета Николай Сетков. 

 
Заместитель генерального директора по научной работе центра вирусологии "Вектор" Александр Агафонов отмечает, что "прямые данные о разработке биологического оружия и средств его доставки в Центре имени Лугара недоступны".
 

Однако сведения об участии частных компаний CH2M Hill, Battelle и Metabiota, об их контрактных обязательствах - например, исследование опасных бактерий сибирской язвы, туляремии и вируса Крым-Конго геморрагической лихорадки - не должны остаться без внимания", - подчеркивает специалист. 

 
Эксперты сошлись во мнении, что постсоветские государства, надеясь на помощь извне, могут упустить контроль над эпидемиологической ситуацией. А это чревато серьезными последствиями. К тому же в период пандемии к лабораториям начали относиться с еще большей опаской, что наконец дает весомый повод сделать этих структуры более открытыми. 
 

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