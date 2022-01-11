Задержан гендиректор газоперерабатывающего завода Жанаозена

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АКТАУ. 5 ЯНВАРЯ - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задержаны директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" в Жанаозене Накберген Тулепов и глава центра электронных торгов по сжиженному газу, передает телеканал Qazaqstan

Сообщается, что по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий агентством по финансовому мониторингу начато досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" и других лиц, причастных к фактам необоснованного завышения цен на газ, пишет портал NewTimes.kz

Иные сведения согласно требованиям статьи 201 УПК РК в интересах досудебного расследования разглашению не подлежат.

По данным издания, Казахский газоперерабатывающий завод обеспечивает сжиженным газом значительную часть страны и в частности Мангистаускую область, где для заправки автотранспорта в основном используют этот вид топлива. Еще в июне 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев отмечал, что за последние три года потребление газа по стране выросло более чем в два раза, а основное оборудование КазГПЗ изношено на 90%.

Тогда президент подверг критике работу еще одного крупного поставщика сжиженного газа – Атырауского нефтеперерабатывающего завода за перебои в работе. Он поручил правительству и фонду "Самрук-Казына" активизировать работу и запустить новый завод не позднее 2023 года.

Что касается электронной торговой площадки для реализации сжиженного газа, ее запустили несколько лет назад, чтобы стабилизировать ценообразование на внутреннем рынке.