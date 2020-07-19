Загруженность больничных коек в Алматы составляет 60%

Алматы. 18 июля. Kazakhstan Today - В Алматы занято 60% коечного фонда. Об этом рассказали в управлении общественного здоровья города, передает Kazakhstan Today.

С учетом роста числа пациентов, открытием дополнительных коек, увеличивается и потребность в формировании кадрового потенциала. Всего, на сегодняшний день на передовой трудятся 4872 работников, включая врачей, средний медицинский и младший медицинский персонал, а также прочий персонал", - рассказали в горздраве Алматы.

По информации ведомства, уже сформирован кадровый резерв дополнительных бригад врачей, среднего медперсонала среднего и младшего звена - 1627.

Ранее, как вы знаете, нами был объявлена мобилизация медперсонала. Работа по привлечению медперсонала ведется ежедневно", - сказали в горздраве.

По его информации, c 1 июля в течение 3 дней было получено и обработано порядка 1600 заявок. Среди полученных заявок врачи, медсестра, санитары и волонтеры.

За 2 дня в Halyk Arena трудоустроено 596 медработника. Трудоустройство в медицинские организации продолжается. Между тем отмечается дефицит таких специалистов, как реаниматолог, пульмонолог, инфекционист, терапевт, эпидемиолог", - добавили в управлении.

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