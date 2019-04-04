Замакима Акмолинской области обсудил вопросы сотрудничества в сфере животноводства с представителями американских компаний

Кокшетау. 3 апреля. Kazakhstan Today - По поручению акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева заместитель акима области Марат Игалиев встретился с представителями компаний из США "Tyson Foods", "Valmont" и "Global beef", работающих в сфере животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции, производства инженерных продуктов и предоставления услуг для инфраструктуры сельскохозяйственной отрасли, передает Kazakhstan Today.

Во встрече также приняли участие руководители группы компаний "KUSTO GROUP", ставшей стратегическим инвестором крупнейшей откормочной площадки в нашем регионе ТОО "KazBeef LTD", передает областное управление внутренней политики.

Представители американских компаний, прибывших с ознакомительным визитом в Акмолинскую область, заинтересованы в расширении партнерских взаимоотношений с нашей страной.

О перспективах развития животноводческой отрасли, кормопроизводства иностранным коллегам рассказал заместитель руководителя облуправления сельского хозяйства Хасым Иткусов. По его словам, для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции область обладает существенным потенциалом. Системная работа началась еще в 2010 году путем завоза из США племенного крупного рогатого скота в количестве 1400 голов в ТОО "Каз биф ЛТД". Всего с момента начала реализации программы в область завезено более 12 тыс. голов высокоценного племенного молодняка, в том числе из США было завезено более 6 тыс. голов маточного поголовья пород ангус и герефорд.

"Товаропроизводители области готовы продолжить плодотворное двустороннее сотрудничество с представителями бизнес-сообщества аграрного сектора экономики США в части завоза скота, внедрения современных прогрессивных технологий содержания скота, а также кормопроизводства, - подчеркнул Хасым Иткусов.

Завоз племенного скота и его тиражирование позволило создать новые мясотоварные фермы, а также развить другие сопутствующие производства, такие как создание специализированных предприятий по откорму скота, современных мясоперерабатывающих предприятий.

Сегодня в области действует сеть специализированных откормочных площадок мощность которых составляет 21,5 тыс. скотомест единовременного откорма. Создаются новые и расширяются действующие мощности откормочных площадок.

Одним из важных мероприятий, проводимых в рамках развития мясного скотоводства в области, было названо породное преобразование. Ежегодно в товарные хозяйства области поставляется около 2 тыс. голов племенных быков-производителей. Породное преобразование позволило существенно улучшить качество местного беспородного скота: средний живой вес сдаваемого на убой скота вырос с 367 килограммов в 2010 году до 400 килограммов по итогам 2018 года.

Докладчик также рассказал о якорной кооперации в животноводческой отрасли, обводнении пастбищ, развитии мясного птицеводства и государственной поддержке сельскохозяйственной отрасли.

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