Замакима Алматы разъяснил число захоронений на полигоне жертв коронавируса

Алматы. 26 мая. Kazakhstan Today - Заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов объяснил, почему на полигоне для жертв коронавируса захоронено 32 человека, тогда как в городе от вируса скончались 10 человек, передает Kazakhstan Today.

По словам Ерлана Кожагапанова, на сегодня в городе от коронавирусной инфекции скончались 10 человек, все остальные, 22 человека, - это люди, у которых коронавирусная инфекция была сопутствующим диагнозом.

Ранее в СМИ появилась информация, что под Алматы на полигоне для захоронения жертв коронавируса 32 могилы и еще заготовлено 12.





На сегодняшний день в стране от КВИ скончались 35 человек. Число зарегистрированных случаев заболевания КВИ в стране выросло до 8969.





Между тем число заразившихся в мире превысило 5,5 млн человек, скончалось более 347 тыс. человек, более 2,3 млн выздоровели.

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