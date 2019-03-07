Заместитель акима Акмолинской области в преддверии Международного женского дня поздравил мать 15 детей

Кокшетау. 6 марта. Kazakhstan Today - Сегодня заместитель акима Акмолинской области Канат Идрисов лично поздравил обладательницу почетного звания "Алтын алка", маму 15 детей Гульбаршин Какенову с наступающим Международным женским днем.

"От имени руководства области я поздравляю Вас с этим весенним праздником. Вокруг вас ваши дети, внуки, правнуки, это поистине - настоящее счастье", - отметил заместитель акима области.

Канат Идрисов от имени акима области преподнес женщине ценный подарок и продукцию акмолинских товаропроизводителей.

Жительница города Кокшетау Гульбаршин Какенова - обладательница почетного звания "Алтын алка", мама 15 детей своим поистине материнским подвигом заслужила уважение и почет.

Дважды мать-героиня, ветеран труда, труженица тыла родилась в Рузаевском районе, бывшей Кокчетавской области. В большой и дружной семье 83-летней женщины уже 30 внуков, 15 правнуков и есть даже один праправнук, сообщает областное управление внутренней политики.

Гульбаршин Какенова рассказала, что все ее дети и внуки выросли достойными людьми, трудятся в различных сферах, многие занимаются педагогической деятельностью и сельским хозяйством.

Это и неудивительно, ведь сама Гульбаршин Какенова уже восьмилетней девочкой во время Великой Отечественной войны трудилась в поле, помогая взрослым приближать Победу. А после замужества и рождения детей женщина продолжала работать в колхозе.

Всегда говорю молодым: не ленитесь, работайте, тогда вы получите плоды. Воспитание детей для нас с мужем всегда было огромной ответственностью и счастьем. Я благодарна детям за прекрасных внуков и правнуков. Пусть наша страна продолжает развиваться, и на нашей земле царят мир и согласие!", - пожелала мать-героиня, прожившая непростую, но интересную жизнь.

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