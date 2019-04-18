Заместитель премьер-министра РК отметила положительную реализацию социальных мер в Алматинской области

Талдыкорган. 17 апреля. Kazakhstan Today - Алматинскую область с рабочим визитом посетила правительственная рабочая группа во главе с заместителем премьер - министра РК Гульшарой Абдыкаликовой, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи население было проинформировано о реализации новых социальных мер президента "Элеуметтік камкорлык", которые направлены на поддержку малообеспеченных слоев населения, решение жилищных вопросов граждан с низкими доходами, развитие сфер образования и здравоохранения.

В состав рабочей группы входят также министр образования и науки Куляш Шамшидинова, министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев, министр здравоохранения Елжан Биртанов, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мархабат Жайымбетов.

В первую очередь, вице-премьер посетила городской центр занятости населения. Как выяснилось, здесь для удобства жителей присутствует система электронной очереди для получения услуги по регистрации безработных, выдаче справок, направлений на трудоустройство.

Глава региона Амандык Баталов ознакомил заместителя премьер-министра с работой по реализации Социальной карты области, состоящей из разных направлений. Среди них: обеспечение бесплатным горячим питанием, проездом в общественном транспорте для 6955 многодетных матерей; в рамках программы 7-20-25 выделение трехсот жилищных сертификатов в размере 1 миллиона тенге; выделение 100 грантов детям из многодетных и малообеспеченных семей; строительство двух 60-квартирных жилых домов в Талдыкоргане и выкуп 40-квартирного жилого дома в Уштобе для многодетных семей; оплата услуг детских садов воспитанникам из многодетных и малообеспеченных семей. В общей сложности, для реализаций социальной Карты было выделено 3380 млн тенге.

Затем руководитель Центра обслуживания населения проинформировал о деятельности учреждения. По его словам, центр оказывает 621 государственную услугу. В 2018 году было принято 250 133 документа и выдано - 234 679. По статистике, в ЦОН обращается около двух тысяч человек в день.

Рабочая поездка продолжилась беседой с жителями региона, в ходе которой вице-премьер рассказала об основных направлениях новой социальной политики. Она подчеркнула, что в приоритете обеспечение населения работой, государством будут также поддержаны социально незащищенные слои населения. Далее Г. Абдикаликова побывала в IT школе-лицее №28, специализирующейся на развитии цифровой грамотности. В лицее 59 кабинетов, оснащенных современным оборудованием.

В завершение насыщенного дня Гульшара Абдыкаликова провела личные встречи с многодетными и малообеспеченными семьями.

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