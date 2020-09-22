Заместителем акима Алматы назначен Максат Кикимов

Алматы. 21 сентября. Kazakhstan Today - Максат Кикимов назначен заместителем акима города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, по согласованию с администрацией президента РК, заместителем акима города Алматы назначен Максат Кикимов, сообщили в пресс-службе акима.

М. Кикимов родился в 1986 году. Является выпускником колледжа Академии банковского дела, Алматинской академии экономики и статистики, университета "Туран". Имеет общий трудовой стаж в финансовой, нефтяной сферах и на государственной службе более 15 лет.

Трудовую деятельность начал в 2005 году со специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности филиала АО "Альянс банк" в Алматы.

С 2006 по 2012 годы работал главным специалистом, заместителем главного бухгалтера, главным бухгалтером в филиале АО "Альянс банк" в Алматы, управляющим бэк-офиса, главным бухгалтером Алматинского филиала АО "Банк "Астана-финанс", финансовым директором в ТОО "Транссервис-Миллениум", начальником управления методологии, начальником управления методологии и автоматизации и бизнес-процессов, главным бухгалтером - членом правления в АО "Кредит Алтын Банк", заместителем директора департамента банковских технологий в АО "Bank RBK".

С 2012 по 2015 годы работал заместителем руководителя управления финансов Алматы.

С июля 2015 по сентябрь 2017 года. занимал пост руководителя управления экономики и бюджетного планирования города Алматы.

С сентября 2017 по июль 2018 года - руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы.

С июля 2018 года по июль 2019 года работал руководителем управления туризма Алматы.

С июля 2019 года занимал пост акима Жетысуского района города Алматы.

Кикимов является победителем республиканского конкурса "Лучший государственный служащий РК - 2018".

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