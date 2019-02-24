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Замглавы МВД прокомментировал возможную утечку информации о расследовании гибели пятерых детей в Астане

12.02.2019, 16:46 11422
Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Замглавы МВД Юрий Ильин прокомментировал возможную утечку служебной информации о расследовании гибели пятерых детей в Астане, передает корреспондент агентства.
 
Ранее в Сети появились сведения, касающиеся расследования гибели пяти сестер во время пожара во времянке в Астане. В интервью журналистам Юрий Ильин не подтвердил подлинность этого документа.
 

Служба внутренней безопасности проводит расследование по каждому факту утечки информации, которая касается оперативно-служебной деятельности. Принимаются строгие меры по наказанию, вплоть до освобождения от занимаемых должностей и руководящего состава, увольнения сотрудников, допустивших утечку", - сказал Ильин. 

 
Он также отметил, что по итогам служебного расследования виновные должностные лица будут наказаны.
 
Напомним, в Астане в ночь на 4 февраля при пожаре во времянке погибли пятеро детей из одной семьи. Их родители в это время были на работе в ночную смену. Причиной пожара названо нарушение правил пожарной безопасности при разделке дымохода. 
 

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