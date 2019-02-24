Замглавы МВД прокомментировал возможную утечку информации о расследовании гибели пятерых детей в Астане

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Замглавы МВД Юрий Ильин прокомментировал возможную утечку служебной информации о расследовании гибели пятерых детей в Астане, передает корреспондент агентства.

Ранее в Сети появились сведения, касающиеся расследования гибели пяти сестер во время пожара во времянке в Астане. В интервью журналистам Юрий Ильин не подтвердил подлинность этого документа.

Служба внутренней безопасности проводит расследование по каждому факту утечки информации, которая касается оперативно-служебной деятельности. Принимаются строгие меры по наказанию, вплоть до освобождения от занимаемых должностей и руководящего состава, увольнения сотрудников, допустивших утечку", - сказал Ильин.

Он также отметил, что по итогам служебного расследования виновные должностные лица будут наказаны.

Напомним, в Астане в ночь на 4 февраля при пожаре во времянке погибли пятеро детей из одной семьи. Их родители в это время были на работе в ночную смену. Причиной пожара названо нарушение правил пожарной безопасности при разделке дымохода.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства