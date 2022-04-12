Замглавы управздрава Алматы отстранили от должности

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В Сети распространилось видео, где заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алматы Лаура Мырзагали на повышенных тонах разговаривает со своим сотрудником.
Из видео следует, что самой Лауре Мырзагали не полагается премия из-за "дурацкого больничного". Поэтому замглавы потребовала у своей сотрудницы начисленные премиальные деньги, информирует Sputnik Казахстан.
Я целый год работала, но не получила премию, потому что строгий выговор из-за этого дурацкого больничного. Ануару выговор из-за того, что наши ребята правильно документы не закрывали", - сказала Мырзагали.
Девушка, к которой замглавы управления обращалась как к Карлыгаш, попыталась возразить. Однако Мырзагали заявила, что у той нет выбора.
Нам дадут по 2 - 3 премии. Вы шесть возьмете, мы две возьмем. На это собираем. Вам сейчас упали, еще после обеда упадут, два раза упадут. Мы на вас записали по семь окладов. Мы не забираем их обратно, так как нам по закону сейчас, ни мне, ни Ануару, не могут выдать, так как через три месяца должны снять. У меня тоже есть дети. Я год работала. Лишних денег не брала", - приводит слова Мырзагали издание.
В пресс-службе акима Алматы подтвердили личность Лауры Мырзагали на видео и проинформировали, что будет проведена проверка, сообщает портал Tengrinews.
В настоящее время начата служебная проверка. Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Лаура Мырзагали временно отстранена от работы до полного выяснения обстоятельств произошедшего", - проинформировали в акимате.