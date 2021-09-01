Замначальника районного УП в Алматы обвиняют в избиении подчиненных

АЛМАТЫ. 31 АВГУСТА - В паблике kris_p_tdk появилось видео, автор которого утверждает, что майор полиции в Алматы избивает подчиненных, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На видео мужчина в белой футболке бьет другого, одетого в полицейскую форму. В комментарии к видео говорится, что человек в футболке - заместитель начальника управления полиции Наурызбайского района Джакипбаев К.Е. Также автор утверждает, что это происходит систематически.





Видео прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

По данному факту начата служебная проверка, в ходе которой будет изучено видео и установлены обстоятельства. Дисциплинарной комиссией ДП к виновным лицам будут приняты строгие меры, вплоть до увольнения из органов внутренних дел", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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