Замначальника следственного управления департамента полиции Акмолинской области подозревается в хищении бюджетных средств

Кокшетау. 25 октября. Kazakhstan Today - Заместитель начальника следственного управления ДП Акмолинской области подозревается в хищении бюджетных средств, передает Kazakhstan Today.

"Антикоррупционной службой Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении заместителя начальника следственного управления департамента полиции Акмолинской области по подозрению в хищении бюджетных средств. Он подозревается в неоднократном хищении бюджетных средств на общую сумму 479 тысяч тенге, выделенных на оплату услуг переводчиков по уголовным делам", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением его вины будет вынесено судом.

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