Заморозки и мокрый снег обещают синоптики в Казахстане

Также в некоторых областях ожидаются туман и сильный ветер

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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заморозки прогнозируют синоптики на севере, востоке и юго-востоке Казахстана. В горных районах возможны дожди с переходом в мокрый снег, сообщает РГП "Казгидромет".





Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки до минус 3 градусов.





На севере и востоке Карагандинской области и на востоке Акмолинской области ожидается туман, ночью сохраняются заморозки до минус 1 градуса.





Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, туман и сильный ветер, 15-20 метров в секунду, днем временами 23-28 метров в секунду, ожидаются в горных районах области Жетісу.





В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 2-7, днем 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +19, +21°С.





В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +17, +19°С.





В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +24, +26°С.