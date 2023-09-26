24.09.2023, 20:40 53361
Заморозки и мокрый снег обещают синоптики в Казахстане
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заморозки прогнозируют синоптики на севере, востоке и юго-востоке Казахстана. В горных районах возможны дожди с переходом в мокрый снег, сообщает РГП "Казгидромет".
Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки до минус 3 градусов.
На севере и востоке Карагандинской области и на востоке Акмолинской области ожидается туман, ночью сохраняются заморозки до минус 1 градуса.
Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, туман и сильный ветер, 15-20 метров в секунду, днем временами 23-28 метров в секунду, ожидаются в горных районах области Жетісу.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 2-7, днем 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +19, +21°С.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +17, +19°С.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +24, +26°С.
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25.09.2023, 16:59 17661
Ишим превращается в болото: столичные жители бьют тревогу
Фото: time.kz
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Астаны обратилась в редакцию Kazakhstan Today c письмом, в котором рассказала, что происходит с рекой Ишим, и обратилась к властям с вопросом, когда будет решена проблема с обмелением.
По ее словам, воды в реке практически не осталось.
Я живу на проспекте Абылай Хана 25 лет. И всегда мы ходили гулять на нашу речку Ишим. Сейчас вокруг реки построили новые площадки для детей, качели, прогулочные дорожки. Очень красиво. Есть одно НО. Наша река Ишим умирает! Воды практически нет, на поверхности образовалась черная пена и вонь ужасная. Смотреть, как умирает наша речка очень больно. Помогите спасти нашу речку она у нас одна, другой такой нет и не будет", - написала Наталия Когай.
Жительница Астаны интересуется, будут ли власти решать проблему.
Когда начнется восстановление реки Ишим в районе пересечения проспекта Абылай хана с улицей Пушкина и до парковой зоны, и какие работы сейчас производятся?", - спрашивает астанчанка.
Агентство Kazakhstan Today со своей стороны адресует эти вопросы акимату города Астаны и Министерству водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, и просит считать это официальным запросом в уполномоченные органы.
Ранее в материале газеты "Время" отмечалось, что полноводный некогда Ишим превращается в болото. О заболачивании реки рассказали жители столичного микрорайона Интернациональный (Учхоз).
По их словам, река сильно обмелела, вода в ней застаивается, а рыба гибнет.
У нашей семьи садовый участок в Интернациональном. С ужасом наблюдаем, во что превращается Ишим. Река стала болотом, заросла тиной, рыба плавает кверху брюхом. Здесь обитают ондатра, норка, водоплавающие птицы, скоро их не станет. Почему молчат экологи?", - рассказала изданию астанчанка Аля Заркешева.
Такая же ситуация в жилмассиве Мичурино, в Красном Яре, и в районе 42-го разъезда, где продавались участки под строительство коттеджей.
Интересы разросшейся Астаны вступили в противоречие с интересами Ишима. На Вячеславке не сбрасывают воду, чтобы обеспечить нужные объемы на столичных НФС, и река высыхает", - пишет газета.
Экологи заявляют, что иссыхание русла реки - первый шаг к опустыниванию, при этом решения проблемы пока нет.
Известно, что Министерство экологии и природных ресурсов разрабатывает проект переброс¬ки воды в Вячеславку из канала имени Сатпаева. Также есть идея использовать Нуринское месторождение подземных вод. Но, во-первых, в обоих случаях речь идет опять же исключительно о нуждах Астаны. Во-вторых, что касается Нуринского месторождения, то оно связано с системой Сабундинских озер и самой Нурой. То есть тут мы имеем все шансы обезводить еще один ближайший к Астане регион. В общем, пока что проблему нехватки воды в столице предлагается решать созданием все новых и новых экологических проблем", - сообщил газете эколог Денис Хорунжий.
Ранее жители пристоличного села Жибек жолы назвали экологической катастрофой ситуацию, в которой оказался поселок. По их словам, из-за бездействия властей пересохла некогда полноводная река и пропала вода из скважин и колодцев. Пока люди пытаются их углубить, окрестности села зарастают камышом.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала заявил, что безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды.
По оценкам аналитиков, к 2050 году засуха в Центральной Азии может нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних "климатических" мигрантов", - сообщил глава Казахстана.
Примечание: орфография и пунктуация автора письма сохранены.
25.09.2023, 16:00 19311
Лидер общественного мнения прокомментировал публикацию списка лиц, получающих финансирование из-за рубежа
Как отметил Альжан Исмагулов, прямого указания о том, кто и от кого получал финансирование, нет
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский блогер, активист и антифашист Альжан Исмагулов прокомментировал публикацию списка лиц, получающих финансирование из-за рубежа.
Гражданское общество Казахстана очень давно ждало этот список. Вообще мы ждем закон об иноагентах по типу того, как был принят в США в 38-м году или в России", - заявил в интервью SputnikLive блогер.
По его словам, вся эта масса иноагентов была в "серой зоне".
Никто не знал в принципе, кто конкретно получает иностранное финансирование. Конечно, догадки были", - подчеркивает Альжан Исмагулов.
Как отметил активист, прямого указания о том, кто и от кого получал финансирование, нет. Комитет государственных доходов опубликовал только имя и название фонда или организации. Также, по словам блогера, там прямо не указано, от кого лицо получало финансирование, от России или от стран Запада.
Но если оценить всю деятельность людей - иноагентов, которые находятся в этом списке, то видно, что, во- первых, они занимают прозападную или проукраинскую позицию", - добавил Альжан Исмагулов.
Напомним, недавно Комитет государственных доходов Министерства финансов РК опубликовал реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства.
В реестр вошли 240 физлиц и организаций, среди которых оказались известные казахстанские общественные деятели, журналисты и НПО. В частности, в список лиц, получающих финансирование из-за рубежа, попали журналисты Динара Егеубаева и Айнур Коскина, международный центр журналистики MediaNet, Internews Kazakhstan, экологическое общество "Зеленое спасение", ОФ "Международный фонд защиты слова "Эдил Соz" и другие.
22.09.2023, 16:48 122686
В Казахстане с 2024 года запустят единую очередь в детсады
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Систему раннего обнаружения лесных пожаров и единую базу очередности в детсады запустят в Казахстане, сообщили в пресс-службе правительства Республики Казахстан.
Единую базу учета очередности в дошкольные организации, разрабатываемую в рамках исполнения предвыборной программы президента РК Касым-Жомарта Токаева, планируется запустить в пилотном режиме уже в октябре текущего года, а с января 2024 года начнется масштабирование по всей республике.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов подчеркнул, что полная оцифровка процесса постановки и движения очередей в детсады позволит обеспечить его прозрачность и исключить коррупционные риски.
Напомним, проблему нехватки мест по всей стране решают уже многие годы, отмечает "Хабар 24".
Чиновники не скрывают: детских садов по стране катастрофически не хватает. Решить проблему пытаются. Дело в том, что в регионах в очередь дошколят ставят через местные информационные системы. Это приводит к дублированию заявок и к взяткам. В результате - картина о реальной потребности мест в детских садах размыта.
22.09.2023, 13:23 128496
Воспитатель избила мальчика в детсаду Туркестанской области
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Очередной случай грубого обращения с ребенком произошел в детском саду Туркестанской области.
Видео избиения малыша появилось в telegram-паблике Egov.press. По его информации, вопиющий случай произошел в детском саду Келесского района.
На видео видно, как воспитатель бьет мальчика рукой по голове, а затем грубо таскает его за руку.
Непонятно, сколько детей должны пострадать и получить психологическую травму, пока не примут существенные меры по их безопасности", - пишет автор видео.
Инцидент прокомментировали в областном управлении образования.
Избиение воспитанника воспитателем яслей-сада "Акмаржан", расположенного в Келесском районе Туркестанской области, установлено видеокамерой в данном детском саду. На данный момент воспитателя уволили. Мать ребенка подала заявление в отдел полиции, по заявлению возбуждено уголовное дело", - рассказали Zakon.kz в ведомстве.
Напомним, ранее в детском саду Астаны произошел случай издевательства над особенным ребенком.
В минувшем году в Минпросвещения поступили десятки жалоб на работу детских садов. По итогам проверок были выявлены серьезные нарушения.
После ряда инцидентов к работающим по госзаказу детсадам усилили требования.
22.09.2023, 10:10 135696
На две недели без воды останутся жители Кокшетау
Жителей города просят запастись водой
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Кокшетау. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На две недели без воды из-за профилактических ремонтных работ останутся жители Кокшетау, сообщает пресс-служба компании "Кокшетау Су Арнасы".
В период с 26 сентября по 11 октября 2023 года запланирована остановка Кокшетауского группового водопровода для профилактических ремонтных работ технологического оборудования, промывки и дезинфекции водовода и резервуаров, в связи с чем будет остановлена подача воды на сетях водоснабжения в районе Восточной и Северной промышленных зон", - заявили на предприятии.
В пресс-службе попросили жителей города запастись водой на период проведения работ.
Ранее сообщалось, что жители Караганды почти два дня сидели без воды из-за крупной аварии.
По мнению политолога Данияра Ашимбаева, Казахстану грозит проблема не только дальнейшего износа энергосетей, которая может принять взрывной характер, но и дефицита ресурсов для производства электроэнергии.
22.09.2023, 09:08 137791
В Казахстане намерены ограничить деятельность игорного и лотерейного бизнеса
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены ограничить деятельность игорного и лотерейного бизнеса. Одна из основных причин - рост числа людей, страдающих лудоманией, сообщает "Хабар 24".
По данным вице-министра туризма и спорта Ержана Еркинбаева, казино по стране ежегодно посещают 450 тысяч человек, из них 50 тысяч играют на постоянной основе. Ведомство совместно с депутатами разрабатывает законопроект, в который хотят включить ряд ужесточающих поправок. Он должен признать игровую зависимость болезнью на законодательном уровне, начать лицензировать центры реабилитации.
Документ может затронуть и ограничение рекламы. Ее предлагают показывать лишь на спортивных площадках и в профильных СМИ. Также хотят повысить возрастной ценз для участников азартных игр с 18 до 25 лет.
Мы хотим ввести уголовную и административную ответственность за незаконное создание игорных заведений, игорных ресурсов. Ввести ответственность за то, что субъекты игорного бизнеса допускают к игре лиц, не достигших должного возраста. Нельзя также допускать к игре людей с открытой задолженностью, просрочкой либо другими финансовыми обязательствам, в том числе злостных неплательщиков алиментов", - сказал вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.
По данным вице-министра, в стране легально действуют 12 букмекерских контор. Несколько тысяч незарегистрированных сайтов профильные госорганы заблокировали. При этом в ведомстве не намерены полностью ликвидировать игровой и лотерейный бизнес. В противном случае, объясняют чиновники, он уйдет в тень.
Напомним, в начале сентября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы игровой зависимости среди населения. Президент поручил принять комплекс мер по борьбе с игровой зависимостью среди казахстанцев.
Более 350 тысяч казахстанцев страдают игроманией.
21.09.2023, 18:34 161601
В алматинском микрорайоне Нур-Алатау в течение всего дня было отключено электричество
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Алматы. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Перестают работать приборы сигнализации. Наблюдается сложная ситуация. В который раз местные власти заставляют людей испытывать неудобства.
Напомним, в начале августа в Алматы было завершено строительство новой подстанции "Алмагуль", которая обеспечит бесперебойным электроснабжением свыше 200 тысяч жителей.
В конце июля в связи с непогодой в ряде районов Алматы произошло аварийное отключение электроэнергии.
21.09.2023, 18:23 148471
Telegram-боты распространяли персональные данные казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан прокомментировали информацию о Telegram-ботах, которые по запросу выдают личную информацию о гражданах Казахстана.
Подчеркивается, что ведомство проводит работу по выяснению всех обстоятельств по указанному вопросу, а также осуществляет сбор данных для рассмотрения вопроса возбуждения административного производства.
При этом Тelegram-боты выводят старые сведения об адресах проживания (прописки). Кроме того, некоторые адреса, возможно, были указаны в общедоступных источниках либо сервисах доставки товаров и услуг", - сообщили в пресс-службе.
По информации экспертов, Тelegram-боты существуют 3 года и собирают информацию из ранее утекших баз данных, а также обобщают данные, используя уязвимости в сервисах.
В министерстве напомнили, что за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В настоящее время ведомство принимает меры по ужесточению ответственности за утечку персональных данных.
В частности, разработаны пакет поправок в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, закон Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", предусматривающих наделение уполномоченного органа в области защиты персональных данных функцией государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, которые на сегодняшний день находятся на рассмотрении мажилиса парламента Республики Казахстан.
Ранее данные более 260 тысяч казахстанских клиентов магазина "Спортмастер" утекли в Сеть.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?