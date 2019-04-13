Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - Заморозки и сильные осадки ожидаются в пяти областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.



Как сообщает "Казгидромет", 14-15 апреля в Костанайской, Северо-Казахстанской областях, 15-16 апреля в Акмолинской, Павлодарской областях, 16 апреля в Карагандинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), местами сильные. Также в этих регионах прогнозируется ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду. Местами ожидаются туман, гроза, гололед, возможен град.



Кроме того, 14-15 апреля в Костанайской, Северо-Казахстанской областях, 14-16 апреля в Акмолинской, Павлодарской областях, 15-16 апреля в Карагандинской области ожидается понижение температуры ночью до 0-5, местами 8 градусов мороза, днем здесь прогнозируется до 2-7 тепла, говорится в штормовом предупреждении.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства