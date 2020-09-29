Заморозки ожидаются на юге Казахстана

Алматы. 28 сентября. Kazakhstan Today - Синоптики прогнозируют заморозки на юге Казахстана к началу октября, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет" в прогнозе погоды на 29 сентября - 1 октября, в эти дни погоду большей части территории Казахстана будет определять северо-западный антициклон.

С его приходом ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь северо-восточная часть страны будет находиться под влиянием ложбины циклона, в связи с чем местами пройдут осадки. Местами по республике ожидаются туманы, усиление ветра, на крайнем юге в конце периода возможны заморозки", - уточнили синоптики.

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