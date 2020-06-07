Заморозки ожидаются в ряде регионов Казахстана

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, ночью 5 июня в Карагандинской области местами на поверхности почвы ожидаются заморозки, 1-3 градуса.

5 июня в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами порывы 15-20 метров в секунду. Ночью местами ожидаются гроза, град", - уточнили в ведомстве.

Ночью 5 июня в Северо-Казахстанской области, в том числе в Петропавловске, местами на поверхности почвы также ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Заморозки 1-3 градуса на поверхности почвы ожидаются ночью 5 июня также в Акмолинской и Костанайской областях.

Ночью 6-7 июня на северо-востоке Алматинской области на поверхности почвы также ожидаются заморозки 1-3 градуса. 5 июня в Алматинской области ожидается местами гроза, днем ветер западный с переходом на северо-восточный, местами порывы 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области сегодня местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, местами 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. 6 июня ночью в горах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), местами туман. Местами ожидается гроза, шквал, днем - град, ветер северо-западный, северный местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Ночью 6-7 июня в Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы также местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Мангистауской области сегодня и завтра местами ожидается гроза. Днем местами ожидаются сильная жара, 38 градусов, пыльная буря. Ветер северо-западный, местами порывы 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области в пятницу и субботу местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, северный, при грозе 15-20 метров в секунду, на юге ожидается сильная жара, 35 градусов, пыльная буря.

В Туркестанской области сегодня местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. 6 июня в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный 15-20, порывы 25 метров в секунду.

На юге Кызылординской области ожидается сильная жара 40 градусов, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, местами пыльная буря. Вероятность шторма составляет 80-100%.

6 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер юго-восточный, южный, местами 18 метров в секунду.

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