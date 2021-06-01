Запрет на строительство домов вдоль пешеходных улиц ввели в Алматы

АЛМАТЫ. 31 мая - В Алматы вводится запрет на строительство домов вдоль пешеходных улиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новыми правилами застройки в Алматы вводится запрет на строительство высотных зданий вдоль пешеходных улиц, эвакуационных выездов из кварталов. Не допускается размещение дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций во встроенных помещениях в высотных зданиях выше 12 этажей, а также над подземными и пристроенными стоянками автомобилей, сообщил на брифинге в РСК глава управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов.

По его словам, при проектировании и строительстве жилых и нежилых зданий на территории Алматы вне пределов зон особого градостроительного регулирования необходимо располагать их на расстоянии не менее 6 метров от красных линий магистральных улиц города и не менее 3 метров от дорог местного значения.

При этом соблюдение данных требований будет контролироваться на этапе проектирования строительства.

В соответствии с новыми правилами застройщики обязаны не только заботиться об архитектурном образе, но и создавать парковочные места; устанавливать малые архитектурные формы, выдержанные в едином стиле; оборудовать безбарьерную пешеходную среду для маломобильных групп населения; устанавливать скамьи, урны, вазоны, детские игровые комплексы. Кроме того, для создания комфортных условий выдвигается требование по обязательному освещению дворов, созданию зон отдыха и хозяйственных площадок", - сказал Ахметжанов.

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