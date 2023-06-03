Запретить оформлять на свое имя кредиты смогут казахстанцы

С развитием цифровизации и дистанционных сервисов на рынке потребительского кредитования активизировались мошенники

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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В целях реализации предложений депутатов по внедрению механизма запрета гражданами оформления онлайн-микрокредитов через портал электронного правительства разработаны поправки в законодательные акты, сообщает Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка





Блок законодательных поправок согласован с участниками финансового рынка и в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами", - заявил в ответе на депзапрос исполняющий обязанности председателя Нурлан Абдрахманов.





Поправки предусматривают:





закрепление права физического лица на установление добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Данный сервис будет реализован на веб-портале электронного правительства и в мобильном приложении eGov Mobile;

введение запрета для банков и микрофинансовых организаций на предоставление кредита физическому лицу при наличии в кредитной истории заемщика информации о добровольном отказе от получения кредита;

освобождение физического лица от исполнения обязательств по кредиту, выданному при наличии соответствующего запрета на оформление кредита.





Отмечается, что с развитием цифровизации и дистанционных сервисов на рынке потребительского кредитования активизировались мошенники, которые обманным путем оформляют фиктивные займы на граждан.





В целях защиты прав граждан от фиктивных кредитов агентством введены требования для МФО по приостановлению начисления вознаграждения по мошенническому микрокредиту и прекращению претензионно-исковой работы.





Нормативно установлено требование к МФО по списанию задолженности заемщиков по оформленным на них фиктивным микрокредитам на основании решения суда. С 2022 года в агентство поступило 158 обращений по вопросам оформления третьими лицами фиктивных микрокредитов, включая 132 обращения физических лиц и 26 представлений органов внутренних дел.





Агентством по всем обращениям были назначены документальные проверки, по итогам которых по 9 МФО были применены ограниченные меры воздействия в виде письменных предписаний. МФО по 46 микрокредитам списана незаконная задолженность на сумму 4,5 млн тенге, а также проведена корректировка кредитной истории. По 23 микрокредитам приостановлено начисление вознаграждения и проведение претензионно-исковой работы до завершения расследования и получения судебного решения, подтверждающего факт неполучения клиентом микрокредита", - сообщается в документе.



