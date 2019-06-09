Запущен скоростной пригородный поезд Туркестан - Шымкент

Туркестан. 4 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Туркестане состоялась официальная церемония запуска нового маршрута скоростного пригородного поезда Туркестан - Шымкент формирования АО "Пригородные перевозки", передает Kazakhstan Today.





Маршрут Туркестан - Шымкент будет курсировать два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время движения в пути составляет 2 часа 15 минут. Количество посадочных мест составляет - 175, состав оборудован современной системой обогрева и кондиционирования воздуха, подъемными устройствами и местами для инвалидов-колясничников. Стоимость проезда составит 609 тенге", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".





В ходе церемонии исполняющий обязанности акима Туркестанской области Кайрат Нукенов отметил важность происходящего события для жителей Туркестана и его гостей. "Поздравляю с торжественной церемонией запуска поезда, который позволит сблизить жителей и гостей двух городов", - сказал он.





Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что, начиная с 1 января 2019 года, АО "Пригородные перевозки" запускает два социально значимых маршрута Туркестан - Бадам и Туркестан - Сарыагаш периодичностью 5 раз в неделю. Время в пути поезда Туркестан - Бадам составляет 3 часа, и компания планирует протянуть маршрут проезда до Шымкента.





Маршрут Туркестан - Сарыагаш свяжет новый административный центр с южными районами области, что позволит жителям южного региона чаще посещать новый административный центр Туркестан. Время движения поезда составит 5 часов 20 минут, отметили в пресс-службе.





Также в компании проинформировали, что с 3 января текущего года запущен новый маршрут Алматы - Туркестан в целях развития транспортной доступности Туркестанской области и перевозки пассажиров в направлении одного из самых популярных туристических мест Казахстана.





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