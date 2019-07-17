Заслуженных ветеранов Приаралья будут награждать медалью "Почетный ветеран Кызылординской области"

Кызылорда. 4 июля. Kazakhstan Today - Сегодня аким Кызылординской области Куанышбек Искаков встретился с председателем областного совета ветеранов Серик Дуйсенбаев. На встрече были обсуждены итоги работы совета ветеранов, сообщили в пресс-службе областного акимата.

На встрече с акимом области Куанышбеком Досмаиловичем я кратко проинформировал о работе совета ветеранов Кызылординской области. Глава региона дал ряд поручений, а я предложил в ходе предстоящей поездки по городу и районам встретиться с местными ветеранами. Планируем и в дальнейшем работать совместно", - сообщил Серик Дуйсенбаев.

В целом, кызылординские ветераны принимают активное участие в общественной жизни региона. Во время праздничных мероприятий и в повседневной работе они обмениваются опытом с коллегами и участвуют в патриотическом воспитании молодого поколения.

Немалая работа проделана и за 6 месяцев текущего года. Например, ветераны Приаралья внесли значительный вклад в проведение выборов Президента РК: проводили встречи с населением, вели активную информационно-агитационную работу. Чтобы оценить по заслугам работу ветеранов, мы подготовили медаль "Почетный ветеран Кызылординской области", которой будем награждать пользующихся большим уважением в народе и активно участвующих в общественной жизни области ветеранов", - сказал Серик Дуйсенбаев.

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