Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - Завтра в Астане включат электросирены, передает Kazakhstan Today.

"Уважаемые жители и гости столицы, 14 марта текущего года, в 09.55, будет проведена проверка системы оповещения города Астаны с запуском электросирен и перехватом телерадиоканалов. Напоминаем, для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций включаются электросирены или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!", - сообщили в городском департаменте по ЧС.

Услышав этот сигнал, население обязано немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио и другие) для получения информации и инструкций о действиях в сложившейся обстановке.

"Уважаемые жители и гости города, департамент по ЧС Астаны просит жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам", - отметили в ведомстве.

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