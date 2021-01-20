Землетрясение произошло в 376 километрах от Алматы

Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 19 января, в 18 часов 32 минуты 51 секунду по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Эпицентр землетрясения расположен в 376 километрах на юг от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 9,6. Магнитуда MPV - 4,0. Глубина - 15 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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