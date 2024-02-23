22.02.2024, 08:43 60326
Землетрясение силой два балла почувствовали жители Алматы
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Алматы. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи 22 февраля в 00.26 зарегистрировали землетрясение с эпицентром в 260 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, передает корреспондент агентства.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, в Алматы землетрясение ощущалось силой 2 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Обстановка стабильная. МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - добавили в ведомстве.
Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. После землетрясения на 44 социальных объектах в Алматинской области были обнаружены трещины.
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22.02.2024, 18:25 33986
В "КазМунайГазе" призвали рабочих West Oil Software прекратить незаконную забастовку
Затяжная забастовка нанесла значительный ущерб West Oil Software
Фото: telegram/КазМунайГаз
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Актау. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" призвала рабочих ТОО West Oil Software прекратить незаконную забастовку и вернуться на рабочие места, сообщает пресс-служба КМГ.
Призываем рабочих West Oil Software решать проблемы посредством конструктивного диалога, прекратить незаконную забастовку и выйти на работу", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что "КазМунайГаз" уделяет пристальное внимание вопросам устойчивости и условий труда рабочих в подрядных организациях, обслуживающих месторождения компании.
Затяжная забастовка нанесла значительный ущерб West Oil Software, а также АО "Мангистаумунайгаз" вследствие недобора нефти на месторождении Жетыбай. На данный момент общая сумма ущерба составила 1 млрд 320 млн тенге. Это негативно сказывается на производстве и финансовом положении заказчиков", - добавил директор департамента нефтесервиса КМГ Жасулан Балуанов.
Напомним, сотрудники ТОО "West Oil Software" 11 декабря прервали рабочую смену и выдвинули требования своему руководству.
Два основных требования, которые выдвинули рабочие, это прием их в штат ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн" и применение к ним единой системы оплаты труда, которая действует в дочерних компаниях "КазМунайГаза".
22.02.2024, 18:11 35501
Утечка персональных данных граждан Казахстана: ГТС назвала виновных
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Государственной технической службе Казахстана прокомментировали появившуюся в Сети информацию о компрометации инфраструктуры операторов связи Республики Казахстан.
В 2022 году АО "ГТС" во взаимодействии с КНБ в инфраструктуре операторов сотовой связи Казахстана выявлена деятельность иностранной хакерской группировки. Проверка показала, что злоумышленники получили неправомерный доступ к базам данных еще в 2021 году. Причиной проникновения явилось грубое нарушение мер по обеспечению информационной безопасности со стороны самих операторов связи. Принятыми мерами угрозы и риски нейтрализованы", - проинформировали в ГТС.
Отмечается, что организаторы и члены хакерской группировки находятся в международном розыске по инициативе сразу нескольких стран.
По фактам доступа к инфраструктуре ЕНПФ и компании Air Astana уполномоченным органом в сфере информационной безопасности Республики Казахстан проводится проверка", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят защиту персональных данных.
22.02.2024, 15:42 40971
В Алматы 23 февраля пройдет масштабная сейсмотренировка
Фото: Depositphotos
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Алматы. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии Всемирного дня гражданской обороны 23 февраля с 10.00 в Алматы пройдет плановая общегородская сейсмотренировка, сообщили в ДЧС мегаполиса.
В преддверии мероприятия в Алматы по распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям прибыла оперативная группа МЧС и начала масштабную агитационную работу среди населения и служб гражданской защиты мегаполиса.
Как пояснили в ДЧС, основной целью сейсмотренировки является повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы жители заранее определили маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики. Безопасными местами считаются открытые площадки, подальше от линий электропередачи и зданий.
С 21 февраля проводится перехват теле-, радиоканалов с заставкой о предстоящей плановой общегородской сейсмотренировке с рекомендациями сохранять спокойствие и проведения тренировки с отработкой путей эвакуации. В день сейсмотренировки в 10.00 будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата теле-, радиоканалов", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Эта сейсмотренировка республиканская и пройдет по всей стране.
Будут отработаны элементы получения сигнала как сирена, речевое сопровождение, элементы самоэвакуации (...) Данные тренировки проводятся ежеквартально, это закреплено законодательно. Хотел бы сказать, что по прямому поручению министра по чрезвычайным ситуациям мы прибыли в город Алматы. Действительно, при проведении сейсмотренировок у нас задействуются, в основном, объекты образования, здравоохранения, госучреждения. В этой сейсмотренировке мы активно переходим на категорию - жилые комплексы, ОСИ, КСК. Мы должны достучаться до каждого гражданина. Мы понимаем все обстоятельства, занятость, работа и т.д. Уделите время, прочитайте предоставляемую информацию, просмотрите ролики, эта информация в первую очередь необходима для вас и ваших близких", - пояснил начальник департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС Рустамбек Амрин.
В связи с тем что сейсмотренировка проводится в холодное время года, в ДЧС попросили горожан эвакуироваться тепло одетыми.
Спасатели призывают жителей и гостей города Алматы принять активное участие.
В ДЧС напомнили, что Алматы расположен в 9-10-бальной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом.
По сведениям прогнозной комиссии Национального научного центра сейсмологических исследований и наблюдений, землетрясения силой 7 и более баллов в городе не ожидаются. Поэтому проводимая городская сейсмотренировка не связана с каким-либо ожиданием землетрясения", - заключили в ДЧС.
22.02.2024, 14:18 44761
Более ста земельных участков изымут близ аэропорта Алматы для расширения летной полосы
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Алматы. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы для расширения летной полосы отчуждению подлежат 104 земельных участка площадью более 17 га, сообщил в ответе на депутатский запрос первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.
В своем ответе на запрос депутатов Роман Скляр отметил, что наиболее неблагоприятная ситуация с незаконной застройкой приаэродромной территории наблюдается в Алматы, Шымкенте и в Алматинской области.
Акиматом города Алматы утвержден план мероприятий по расширению размеров летной полосы аэропорта, включая отчуждение 104 земельных участков площадью 17,4 га. Акиматом Талгарского района Алматинской области принято постановление "О начале принудительного отчуждения земельных участков" площадью 7,3 га. Для замены существующего ограждения аэродрома города Алматы планируется изъять 49 земельных участков на расстоянии около 60 метров от существующего ограждения", - уточнил вице-премьер.
Кроме того, в Шымкенте принято постановления по изъятию 307 земельных участков для государственных нужд, находящихся в санитарно-защитной зоне.
В остальных регионах акиматами продолжается работа по определению земельных участков, подлежащих изъятию.
Скляр заверил, что в настоящий момент Авиационная администрация Казахстана осуществляет постоянный надзор за обеспечением безопасности полетов, проводится работа по изучению проблемы наличия препятствий, решению вопроса их устранения, а также предупреждению образования новых препятствий на приаэродромной территории аэропортов.
Ранее в Минтранспорта рассказали, как будут решать проблему незаконной стройки близ аэропортов.
22.02.2024, 13:57 42681
Полный абсурд и социальная дискриминация - сенатор о проблемах травматизма на производстве
Работники-инвалиды поделены на два сорта: одни получают выплаты по утрате трудоспособности после выхода на пенсию, другие на пенсии остаются без выплат
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Серик Шайдаров требует вернуть справедливость в выплате компенсаций утратившим трудоспособность работникам.
По его словам, сейчас работники-инвалиды поделены на 2 сорта: одни получают выплаты по утрате трудоспособности после выхода на пенсию, другие на пенсии остаются без выплат.
Виной всему - изменения в статье 944 Гражданского кодекса РК. До 2015 года возмещение вреда в связи со снижением трудоспособности производилось ежемесячно, в том числе после выхода на пенсию. В 2015 году закон был изменен, и теперь возмещение вреда производится только до пенсии.
Спикер сообщил, что на 1 октября 2023 года в Улытауской области зарегистрировано 3330 лиц с инвалидностью или утратой трудоспособности. Из них 2240 человек, т.е. около 70%, лишились возможности работать до 2015 года.
Цифры говорят сами за себя. Работники-инвалиды поделены на 2 сорта, хотя все работали в одинаковых условиях, на одних и тех же предприятиях и рудниках. В своих обращениях они говорят, что это полный абсурд и дискриминация", - подчеркнул Шайдаров.
По его мнению, пришло время восстановить справедливость и вернуть прежние нормы Гражданского кодекса в пользу работников. В частности, вернуть пункт 6 статьи 983, согласно которому работник, потерявший трудоспособность из-за травмы на предприятии, может потребовать перерасчет суммы возмещения утраченного заработка и дохода, если работодатель увеличивает зарплату по его квалификации.
В депзапросе на имя премьер-министра сенатор предложил следующие меры:
- сфокусировать экономическое стимулирование на человекоцентричности, а именно - поставить в приоритет благополучие и безопасность работников предприятия;
- утратившим заработок из-за потери трудоспособности работникам возмещать ущерб после выхода на пенсию за счет работодателя. Особенно это касается предприятий с вредными и опасными условиями труда. По мнению сенатора, это будет стимулировать работодателей вкладывать в безопасность.
Напомним, к регионам с высоким уровнем производственного травматизма традиционно относится Карагандинская область, где находится много угольных шахт, а также Улытауская и Восточно-Казахстанская области. Только в 2022 году на производстве погибли более 200 человек.
Ранее сообщалось, что в Казахстане приняли Концепцию безопасного труда до 2030 года.
22.02.2024, 12:01 51281
Пинал и кричал: издевавшегося над детьми отца задержали в Туркестанской области
Фото: jur24pro.ru
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Туркестан. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Факт жестокого обращения отца с детьми расследуют в Туркестанской области.
Видео, на котором мужчина, держащий на руках грудничка, кричит на детей и пинает одного из лежащих на полу мальчиков, разошлось в Казнете.
Мужчина ногами бьет мальчика лет 4-5. Рядом девочка примерно такого же возраста. Они плачут. В доме грязно, дети измученные. Невозможно на это все смотреть", - написала правозащитница Дина Тансари.
Инцидент прокомментировали в полиции. Там сообщили, что управление полиции Сайрамского района возбудило уголовное дело по факту противоправных действий в отношении малолетних детей.
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и назначены соответствующие экспертизы. Выясняются все обстоятельства", - сообщили в ДП Туркестанской области.
Расследование дела взял под личный контроль глава департамента полиции.
Ранее об издевательствах над приемными детьми в Улытауской области написала детский омбудсмен Динара Закиева. Двух мальчиков и девочку пять лет эксплуатировали на хозяйственной ферме.
В 2023 году от семейно-бытового насилия в Казахстане погибло 69 женщин и 7 детей.
Сегодня казахстанские мажилисмены одобрили в первом чтении законопроект, защищающий права женщин и детей. В законопроекте предусмотрены: пожизненный срок за убийство малолетнего и педофилию; уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью; лишение свободы за истязание несовершеннолетних и т.д.
22.02.2024, 11:02 53716
Перечень обязательных прививок обновили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый список обязательных профилактических прививок утвердило правительство Казахстана.
В документе подчеркивается, что прививки ставят после получения информированного согласия прививаемого лица на проведение вакцинации.
За счет средств республиканского бюджета проводится вакцинация против следующих инфекционных заболеваний:
- вирус папилломы человека;
- коронавирусная инфекция.
За счет средств местных бюджетов проводятся обязательные профилактические прививки против следующих инфекционных и паразитарных заболеваний:
Плановые профилактические прививки:
- вирусный гепатит "А";
- вирусный гепатит "В";
- гемофильная инфекция типа b;
- дифтерия;
- коклюш;
- корь;
- краснуха;
- пневмококковая инфекция;
- полиомиелит;
- столбняк;
- туберкулез;
- эпидемический паротит;
Профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям:
- вирусный гепатит "А";
- вирусный гепатит "В";
- дифтерия;
- весенне-летний клещевой энцефалит;
- сибирская язва;
- бешенство;
- корь;
- краснуха;
- чума;
- столбняк;
- туляремия;
- грипп;
- брюшной тиф;
- эпидемический паротит.
Сведения о прививках вносятся в медицинскую информационную систему. Там же регистрируются реакции и неблагоприятные проявления после иммунизации.
В документе также обновили сроки проведения вакцинации.
К примеру, прививку от вируса папилломы человека будут делать девочкам в возрасте 11 и 11,5 года. Прививать от коронавируса будут по эпидемиологическим показаниям.
Также в приказе прописано, какие группы населения подлежат профилактическим прививкам.
Постановление вводится в действие 3 марта 2024 года.
Напомним, в Казахстане за год в четыре раза выросла заболеваемость вирусными гепатитами. Также в прошлом году страна пережила крупнейшую за последнее десятилетие вспышку заболеваемости корью. В декабре ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
21.02.2024, 21:25 54471
Жительница ВКО отсудила полмиллиона тенге у медцентра
Фото: freepik.com
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Усть-Каменогорск. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Медицинский центр заплатит жительнице Восточно-Казахстанской области полмиллиона тенге в качестве компенсации за причиненный материальный ущерб и моральный вред, сообщает пресс-служба Курчумского областного суда.
Курчумским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску К. к Ж. о взыскании компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба.
Женщину не записывали на прием в медицинском центре, с которым она заключила договор на лечение хронического заболевания на протяжении шести месяцев, со ссылкой на отсутствие свободных мест. Она лично обратилась к руководству клиники, но ей было отказано в приеме и возврате денег. Охрану попросили вывести женщину из здания. Работавший в медцентре охранник причинил легкий вред здоровью. Истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, так как претерпела физическую боль и чувство унижения. На лечение ею были затрачены деньги, о чем были представлены подтверждающие документы.
В ходе судебного разбирательства стороны пришли к соглашению о разрешении спора в порядке медиации.
Суд утвердил соглашение, согласно которому ответчик признает иск и оплачивает сумму в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда в размере 500 000 тенге.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?