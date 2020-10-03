Жакипбаев назначен заведующим государственно-правовым отделом администрации президента РК

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил заведующего государственно-правовым отделом администрации президента РК, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Жакипбаев Кайрат Тулегенович назначен заведующим государственно-правовым отделом администрации президента Республики Казахстан. Он освобожден от должности председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

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