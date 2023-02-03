Жамаубаева спросили, кто приватизировал Национальный научный медцентр   

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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в ходе заседания сената депутаты рассмотрели и одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов".





Отмечается, что документ был разработан для совершенствования законодательства по вопросам регулирования трудовых конфликтов и организации переговорных процессов. Поправки коснутся деятельности согласительной комиссии, уточнения роли профсоюзов в решении коллективных трудовых споров, а также условий, при которых могут быть проведены собрания или предупредительные забастовки, и других соответствующих вопросов.





Глава государства неоднократно поднимал вопрос о необходимости дополнительного регулирования правоотношений, связанных с трудовыми спорами. Разработанный в соответствии с этим закон нацелен на совершенствование отечественного законодательства. Использование альтернативных способов разрешения споров является одним из важных направлений развития правовой политики. Закон способствует изменению порядка рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров. Также будет усилен статус согласительных и примирительных комиссий. Считаем, что новые нормы придадут импульс усилению защиты прав работников и снижению трудовых конфликтов", - подчеркнул председатель сената Маулен Ашимбаев.





Кроме того, в ходе заседания сенаторы рассмотрели и одобрили закон "О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года".





Протокол направлен на решение вопросов, связанных с деятельностью пунктов пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза. Законом предлагается закрепление на уровне международного договора порядка, этапов и сроков проведения совместных контрольных мероприятий, механизма устранения выявленных нарушений, а также организационных вопросов взаимодействия участников проверки.





Также рассмотрен вопрос повестки дня - представление Центральной избирательной комиссии РК о досрочном прекращении полномочий депутата Каримовой Гульмиры Раинбековны в соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан.





В своем выступлении Маулен Ашимбаев от себя лично и от имени палаты еще раз выразил соболезнования родным и близким Гульмиры Раинбековны. Он отметил, что Гульмира Каримова внесла значительный вклад в развитие Северо-Казахстанской области и национальной системы образования.



