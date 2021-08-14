Фото: пресс-служба премьер-министра

НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - Данияр Жаналинов назначен вице-министром финансов РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Постановлением правительства Республики Казахстан Жаналинов Данияр Еренгалиевич назначен на должность вице-министра финансов РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Данияр Жаналинов родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций. Квалификация по специальности - инженер-экономист. Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности налогового инспектора сектора налогового аудита юрлиц Налогового комитета Талдыкоргана. В 2002-2008 годы занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматинской области. В 2008-2010 годы - заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области. В 2010-2014 годы работал на руководящих должностях в структуре Налогового комитета Министерства финансов РК. В 2014-2018 годы - руководитель департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК. С июля 2018 года и по настоящее время - руководитель департамента госдоходов по Мангистауской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

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