15.06.2025, 20:00 81716
Жара ожидается в мегаполисах Казахстана в понедельник
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Астана. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды на понедельник в Астане, Алматы и Шымкенте, передает корреспондент агентства.
В Астане прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем 30-32 градуса тепла.
В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21 градус, днем 32-34 градуса тепла.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем сильная жара до 38-40 градусов.
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16.06.2025, 16:14 14486
Рабочий график госслужащих изменили в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе акимата Алматинской области уведомили об изменении рабочего времени в государственных учреждениях.
Сообщаем вам об изменении рабочего времени в государственных учреждениях. Новое рабочее время: с 08.00 до 17.30. Обеденный перерыв: с 12.30 до 14.00", - рассказали в пресс-службе, подчеркнув, что обеденный перерыв не входит в рабочее время.
Обязательный восьмичасовой рабочий день сохраняется в полном объеме в соответствии с законодательством.
Акимат Алматинской области и все подведомственные ему государственные учреждения продолжают работать в обычном режиме", - заключили в пресс-службе.
16.06.2025, 14:31 20111
Улетели, несмотря на предупреждения: около 300 казахстанцев застряли в ОАЭ
В ближайшее время более половины граждан смогут вернуться благодаря договоренности с авиакомпаниями
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на предупреждения властей, самолеты, полные казахстанских туристов, улетали в Объединенных Арабские Эмираты, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
В связи с отменой рейсов ряда авиакомпаний в ОАЭ порядка 300 граждан Казахстана, которые в своем большинстве являются туристами, не могут покинуть страну.
На месте работают наши дипломаты. Ожидается, что в ближайшее время более половины граждан смогут вернуться на родину благодаря достигнутой договоренности с авиакомпаниями", - рассказал Смадияров.
Спикер напомнил об обращении Минтуризма и спорта к казахстанцам с предупреждением о запрете рейсов над и вблизи территорий Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана. Соотечественникам рекомендовали внимательно следить за обстановкой, а также тщательно планировать свои путешествия, в особенности в ОАЭ и страны Залива.
Несмотря на предупреждение, самолеты из Казахстана по направлению ОАЭ в эти два дня вылетали с полной загрузкой. При поездке в страны Ближнего Востока просим еще раз внимательно взвесить все риски и принимать обдуманные решения", - добавил представитель МИД РК, отметив, что пр необходимости возврат казахстанских туристов будет обеспечен совместно с фондом "Туристік Қамқор" и авиакомпаниями.
15 июня два самолета с казахстанскими туристами, которые не смогли вылететь из Дубая 13 июня, приземлились в Алматы.
14.06.2025, 16:44 212701
Обострение ситуации на Ближнем Востоке: при необходимости будет обеспечен вывоз казахстанцев на родину
В Минтуризма держат связь с ответственными госорганами, посольствами и туроператорами
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке Министерство туризма и спорта Казахстана обратилось к соотечественникам просьбой внимательно следить за обстановкой, а также тщательно планировать свои путешествия, в особенности в ОАЭ и страны Залива.
В ведомстве отметили, что внимательно следят за ситуацией и находится на постоянной связи с ответственными госорганами, посольствами и туроператорами.
В случае необходимости министерством совместно с "Туристік Қамқор" и авиакомпаниями будет обеспечен возврат туристов.
Напомним, Казахстан запретил полеты над и вблизи территорий Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана из-за ситуации на Ближнем Востоке. Данная мера касается всех пассажирских, грузовых и технических рейсов казахстанских эксплуатантов воздушных судов.
13.06.2025, 19:11 321696
В Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук
Руководитель дошкольного учреждения получил выговор
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Павлодар. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел в конце марта в яслях-саду № 16 Аксу, но видео появилось в социальных сетях недавно. На кадрах - дети, возвращающиеся с прогулки, и воспитатель, которая дергает их, толкает, а одного ребенка бьет рукой, сообщает Pavlodarnews.kz.
Ситуацию прокомментировали в отделе образования города.
Случай рассмотрен на совещании по педагогической этике. С воспитателя взяли объяснительную, приказом руководителя детского сада она уволена по отрицательным мотивам", - сообщили в отделе.
За ослабление контроля за безопасными условиями пребывания детей дисциплинарное наказание - выговор понесла и руководитель детсада.
Ранее воспитатель обожгла утюгом подопечную Костанайского детского центра оказания специальных социальных услуг.
13.06.2025, 10:29 369351
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на День столицы
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник - День столицы.
В 2025 году День столицы выпадает на воскресенье, в связи с этим выходной день переносится на понедельник. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд: 5, 6, и 7 июля.
При шестидневной рабочей неделе: 5 июля - рабочий день, 6 и 7 июля - выходные дни.
Всего в июле казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 9 выходных и 22 рабочих дня.
При шестидневной рабочей неделе: 5 выходных и 26 рабочих дней.
13.06.2025, 08:51 380036
Сильная жара и дожди ожидаются в Казахстане в пятницу
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 13 июня на большую территорию Казахстана будут оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы - пройдут дожди с грозами. Днем на севере страны ожидается сильный дождь, на северо-западе, севере, в центре - град, ночью и утром туман. Об этом сообщили в Казгидромете.
По республике ожидается усиление ветра. Лишь на востоке страны под влиянием отрога антициклона сохраняется ясная погода без осадков.
Днем в областях Жетысу, Абай, в Западно-Казахстанской, Атырауской областях сохраняется, в Мангистауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается сильная жара 35-38 градусов", - отмечают синоптики.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: дождь, гроза, +27-29 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +29-31 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +34-36 °C.
12.06.2025, 14:13 493281
Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании
За перегруз в виде пакета с вещами и книги мажилисмен заплатил 11 тысяч тенге
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Сергей Пономарев негативно высказался о работе казахстанского лоукостера FlyArystan из-за частых задержек рейсов и отношения персонала к пассажирам.
Мажилисмена возмутило, что за 8 дней до вылета в авиакомпании FlyArystan его предупредили о задержке рейса более чем на 10 часов, при этом не объяснив причин.
В этой компании не принято коммуницировать, извиняться, пояснять причины, хотя работают они с людьми и для них. До этого мне приходилось доплачивать за перегруз в виде обычной книги, пакета с вещами 11 тысяч тенге, ожидать часами задержки, о которой меня не предупреждали, более печальных историй с этой компаний тысячи, но им как с гуся вода. К слову, сотрудники компании словно получают явное удовольствие, когда заставляют пассажиров оправдываться и доплачивать за перегруз", - высказался Пономарев.
Он отметил, что обмен или сдача билета на задерживаемый рейс будет стоить "чуть менее полноценного билета".
Хотя авиакомпания позиционирует себя как, цитирую, " бюджетная, недорогая, лоукостер, дискаунтер, предлагающая крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг". Буду готовить депутатский запрос и лично встречусь с сотрудниками компании, чтобы найти ответы на все накопившиеся вопросы", - заявил мажилисмен.
Напомним, авиакомпанию SCAT оштрафовали за нарушение прав пассажиров. Пассажиры задержавшегося рейса провели весь день в аэропорту без должных условий
12.06.2025, 12:24 496306
Минтруда озвучило размеры пособий для многодетных семей
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан озвучило размеры пособий для многодетных семей в стране, передает корреспондент агентства.
В частности, размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:
- с 4 детьми - 16,03 МРП, или 63 030 тенге;
- с 5 детьми - 20,04 МРП, или 78 798 тенге;
- с 6 детьми - 24,05 МРП, или 94 565 тенге;
- с 7 детьми - 28,06 МРП, или 110 332 тенге;
- с 8 и более детьми - по 4 МРП, или по 15 728 тенге на каждого ребенка.
Также пособие назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.
По данным Минтруда, пособие матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:
- награжденным подвеской "Күміс алқа" - 6,40 МРП, или 25 165 тенге;
- награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени - 7,40 МРП, или 29 097 тенге.
Ранее в Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?