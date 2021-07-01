Жара ожидается в среду на большей части Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Под влиянием поля повышенного давления на большей части Казахстана в среду ожидается малооблачная жаркая погода . Лишь на западе страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами, усиление ветра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами град. В Атырауской области местами ожидается пыльная буря, днем при грозе ветер 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области местами ожидается град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Днем в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях сохранится сильная жара. В Актюбинской области сохранится сильная, местами очень сильная жара. В Костанайской области ожидается сильная, местами очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской областей, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской, Акмолинской областях сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность, сообщает "Казгидромет".

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