Жаркая погода без осадков сохранится в Казахстане в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - На территории Казахстана 25-26 мая по-прежнему сохраняется по-настоящему летняя жаркая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Теплые и сухие воздушные массы с юга обусловят жаркие и сухие дни. На западе страны ожидается 30-39 градусов, и даже на северной половине столбики термометров в дневные часы покажут нечасто наблюдающиеся 32-38 градусов. Но и южная и восточная половины республики не хотят уступать, температура будет стремительно повышаться и достигнет отметки 30-40 градусов на юге и 30-36 градусов на востоке", - сообщает "Казгидромет".

По информации синоптиков, с 27 мая на западные, а затем и на северные регионы начнет оказывать свое влияние антициклон из районов Западной Европы. Подпитываясь холодными северными потоками, он принесет ощутимое понижение температуры в западных регионах до 25-33 градусов, в северных до 18-28 градусов.

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