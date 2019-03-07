Женщина родила ребенка в поезде сообщением Шымкент - Алматы-2 (ВИДЕО)

Алматы. 15 января. Kazakhstan Today - 14 января 2019 года проводники поезда № 174 сообщением Шымкент - Алматы-2 помогли появиться на свет малышу у жительницы Шымкента Айгуль Жузбаевой, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", женщина на последнем месяце беременности ехала в 16 вагоне из Шымкента в Алматы. После отправления поезда со станции Тюлькубас у Айгуль начались схватки. Проводник вагона Даурен Байменов и другие работники поездной бригады оказали необходимую помощь и благополучно приняли роды. Родилась девочка.





В тот же вечер на станции Тараз маму с ребенком встретила бригада скорой медицинской помощи, и они были доставлены в местный перинатальный центр. На данный момент они чувствуют себя хорошо и ждут выписки домой.





Я благодарю проводников поезда. Родилась дочь. Все хорошо. Еще раз выражаю признательность всем сотрудникам железной дороги", - сказала А. Жузбаева.





Как отмечает директор филиала "Южный" АО "Пассажирские перевозки" Аскар Шукирбеков, начальник поезда Нурманали Нурманбет и проводник Даурен Байменов будут поощрены.





Следует отметить, что работники поездных бригад прошли обучение по оказанию первой доврачебной медицинской помощи и тренинги по действиям в нестандартных ситуациях. В прошлом году в поездах родились 10 малышей.









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