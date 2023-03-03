Жертвам пыток и несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия, выплачено около 312 млн тенге

С учетом важности и социальной направленности принятого закона лица, ставшие жертвой преступлений, имеют право на получение компенсации от государства

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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день Министерством финансов выплачено более 312 млн тенге из Фонда компенсации потерпевшим жертвам пыток, торговли людьми, несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия, - На сегодняшний день Министерством финансов выплачено более 312 млн тенге из Фонда компенсации потерпевшим жертвам пыток, торговли людьми, несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия, сообщает Генеральная прокуратура Республики Казахстан.





Как пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры, компенсация - единовременная выплата денег в порядке, установленном законом, лицу, признанному потерпевшим в соответствии с УПК.





Фонд формируется за счет принудительных платежей, взыскиваемых приговором суда со всех осужденных лиц.





Цель фонда - поддержать граждан, материально пострадавших от преступлений, но не получивших возмещение вреда из-за того, что преступление не раскрыто или виновник скрывается от правосудия.





Как пояснили в ведомстве, получателями помощи являются:





- несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими по преступлениям, связанным с сексуальным насилием, лица, признанные потерпевшими по преступлениям, связанным с торговлей людьми и пытками;





- лица, которым причинен тяжкий вред здоровью либо зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД);





- лица, наделенные правами потерпевшего в случае смерти потерпевшего.





Кроме того, одними из ее получателей являются лица, признанные потерпевшими по преступлениям, связанным с пытками.





Жертвам пыток компенсация назначается в размере 30 МРП по статье "Пытки" и 40 МРП по статье "Пытки, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или по неосторожности смерть потерпевшего".





По закону решение о назначении компенсации либо об отказе в ней принимается уполномоченным руководителем государственного органа, осуществляющего функции уголовного преследования.





Также отмечается, что с учетом важности и социальной направленности принятого закона лица, ставшие жертвой преступлений, имеют право на получение компенсации от государства.





Срок давности подачи заявления составляет три года со дня признания лица потерпевшим, пропущенный срок восстанавливается судом по заявлению потерпевшего.