02.03.2023, 11:37 48551
Жертвам пыток и несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия, выплачено около 312 млн тенге
С учетом важности и социальной направленности принятого закона лица, ставшие жертвой преступлений, имеют право на получение компенсации от государства
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день Министерством финансов выплачено более 312 млн тенге из Фонда компенсации потерпевшим жертвам пыток, торговли людьми, несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия, сообщает Генеральная прокуратура Республики Казахстан.
Как пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры, компенсация - единовременная выплата денег в порядке, установленном законом, лицу, признанному потерпевшим в соответствии с УПК.
Фонд формируется за счет принудительных платежей, взыскиваемых приговором суда со всех осужденных лиц.
Цель фонда - поддержать граждан, материально пострадавших от преступлений, но не получивших возмещение вреда из-за того, что преступление не раскрыто или виновник скрывается от правосудия.
Как пояснили в ведомстве, получателями помощи являются:
- несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими по преступлениям, связанным с сексуальным насилием, лица, признанные потерпевшими по преступлениям, связанным с торговлей людьми и пытками;
- лица, которым причинен тяжкий вред здоровью либо зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД);
- лица, наделенные правами потерпевшего в случае смерти потерпевшего.
Кроме того, одними из ее получателей являются лица, признанные потерпевшими по преступлениям, связанным с пытками.
Жертвам пыток компенсация назначается в размере 30 МРП по статье "Пытки" и 40 МРП по статье "Пытки, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или по неосторожности смерть потерпевшего".
По закону решение о назначении компенсации либо об отказе в ней принимается уполномоченным руководителем государственного органа, осуществляющего функции уголовного преследования.
Также отмечается, что с учетом важности и социальной направленности принятого закона лица, ставшие жертвой преступлений, имеют право на получение компенсации от государства.
Срок давности подачи заявления составляет три года со дня признания лица потерпевшим, пропущенный срок восстанавливается судом по заявлению потерпевшего.
новости по теме
03.03.2023, 12:01 481
Акима Актау оштрафовали за его протест против строительства многоэтажки
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Актау. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Актау был оштрафован за то, отказ изменить целевого назначения земельного участка на строительство жилого комплекса
Поводом для наложения денежного взыскания послужило непринятие акиматом Актау решения об изменении целевого назначения земельного участка №7, расположенного в 9 микрорайоне Актау, с ранее существующего "для размещения и эксплуатации хозблока" на "строительство жилого комплекса" (решением суда 12.09.2022 г. исковое требование ТОО "Каспий Кетік Құрылыс" об обязывании акима изменить целевое назначение вышеуказанного земельного участка на "строительство жилого комплекса" удовлетворено в полном объеме", - сообщает портал "Лада" с ссылкой на администрацию города.
В ведомстве отметили, что акиматом учтено, что в случае точечного строительства жилого комплекса возрастет нагрузка на инженерные сети. Кроме того, в случае возведения жилого комплекса возникнут проблемы по организации инфраструктуры и автомобильных пробок на внутримикрорайонных дорогах.
Наряду с этим акиматом принято во внимание мнение жителей 9 микрорайона, выступающих против возведения жилого комплекса, - рассказали в акимате.
В пресс-службе уточнили, что в октябре 2020 года АО "Социально-предпринимательская Корпорация Каспий" на основании договора о передаче в доверительное управление (с правом последующего выкупа) передало ТОО "Каспий Кетік Құрылыс" вышеуказанный земельный участок.
03.03.2023, 10:03 4106
Осужден бывший председатель Таразского городского суда
Фото: Depositphotos
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Тараз. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Осужден бывший председатель Таразского городского суда Жамбылской области. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.
Приговором суда № 2 города Тараза председатель Таразского городского суда Жамбылской области Мадемаров А. признан виновным в совершении коррупционного преступления и осужден к 3 годам лишения свободы", - сообщили в Антикоре.
Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
Осужденный путем обмана получил денежные средства в размере 1 миллиона тенге от гражданина за оказание содействия в положительном решении по гражданскому делу о признании действительной сделки купли-продажи и права собственности", - говорится в сообщении.
03.03.2023, 09:20 5886
В двух областях Казахстана из-за непогоды ограничено движение на автодорогах
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 09.00 3 марта в 2 областях Казахстана в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на 4 участках автодорог республиканского значения. Об этом сообщили в АО "КазАвтоЖол".
В частности, ограничения введены для всех видов автотранспорта на двух участках в Абайской области:
- 971-1013-й километр трассы Алматы - Усть-Каменогорск, участок село Калбатау - граница Восточно- Казахстанской области;
- 103-198-й километр трассы Усть-Каменогорск - Семей, участок граница Восточно-Казахстанской области - город Семей.
И на двух участках в Восточно-Казахстанской области:
- 1013-1068-й километр трассы Алматы - Усть-Каменогорск, участок граница Абайской области - поворот на поселок Касым Кайсенова;
- 10-103-й километр трассы Усть-Каменогорск - Семей, участок село Герасимовка - граница Абайской области.
По данным РГП "Казгидромет", сегодня с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана погоду будет определять Атлантический циклон, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), на юге страны - дождь, временами сильный дождь. Лишь запад страны будет под влиянием поля повышенного давления, с чем сохранится погода без осадков. По территории республики ожидается усиление ветра, на севере, западе, востоке, в центре - низовая метель, гололед, на юге, западе, в центре - туман, в Туркестанской области днем в горных районах - гроза.
По данным "КазАвтоЖола", на республиканских трассах южных регионов страны началась весенняя уборка. Дорожники вывезли более 300 тонн мусора. При наступлении благоприятных погодных условий на республиканских автотрассах остальных регионов страны также будут проведены работы в рамках весенней уборки.
Дорожники призывают автолюбителей выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места.
02.03.2023, 13:51 42236
В Алматы планируют установку мачтовых сооружений для повышения качества связи и интернета
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с жителями Медеуского района аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в городе планируют установку мачтовых сооружений для повышения качества связи и интернета, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
В ходе встречи житель микрорайона Алатау Медеуского района пожаловался на большие проблемы с домашним интернетом.
В Медеуском районе мобильный интернет работает, но там есть проблемы с радиофобией, по локации недавно убрали станцию. По поводу фиксированной волоконно-оптической линии связи - планируем закрыть этот вопрос до конца года. Минимум два оператора появятся в точке", - сообщил руководитель управления цифровизации города Алматы Баян Конирбаев.
В свою очередь аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе планируют установку мачтовых сооружений.
Насчет стационарного интернета можете не переживать, до конца года сети проложат. У нас начинается новый проект, планируем установить в городе отдельные мачтовые сооружения. На следующей неделе состоится встреча со всеми сотовыми операторами города. Предложение сформировано, технически мы готовы. Если договоримся, то в районах с плохой связью первыми начнем устанавливать сооружения", - проинформировал он.
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности раскритиковал Мусина за плохое качество интернета в Казахстане.
02.03.2023, 08:27 54861
В Актау пройдут антитеррористические учения
Предусмотрены ограничения передвижения
Фото: polisia.kz
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Актау. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 2 марта, в 4-м микрорайоне города Актау, в районе городского акимата, запланировано проведение антитеррористических учений, передает корреспондент агентства.
В период их проведения будут предусмотрены меры ограничения. Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств и пешеходов", - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Мероприятие проводится в целях отработки взаимодействия государственных органов при возникновении угроз террористического характера на особо важных государственных объектах.
Уважаемые жители и гости города, просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, оказывать содействие правоохранительным органам и сохранять спокойствие", - отметили в полиции.
02.03.2023, 08:10 57271
В Казахстане погода в марте будет теплее, чем обычно
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вот и долгие морозы сменяются долгожданным весенним теплом, средняя температура воздуха за месяц ожидается выше нормы на 1°С на большей территории Казахстана, около нормы - в северо-западной части страны. Об этом говорится в прогнозе погоды РГП "Казгидромет".
Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы - в северо-западной половине и в юго-западной части Казахстана", - отмечают синоптики.
Сообщается, что март начнется с неустойчивого характера погоды. Циклон с районов Баренцева и Карского морей и связанные с ним атмосферные фронты обусловят выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега на большей территории страны, низовая метель прогнозируются в северной половине, в южной половине пройдут дожди, возможны грозы.
В большинстве областей РК ожидаются гололедные явления, усиление ветра до 18-25 метров в секунду.
В начале марта в северных регионах температура воздуха повысится ночью до 0, -5°С, днем -2, +5°С, в южных - ночью до -3, +10°С, днем до +13, +20°С. Лишь на западе, северо-западе Казахстана с холодным западным антициклоном ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью до -5, -12°С, днем до 0, -8°С.
3-4 марта понижение температурного фона прогнозируется и на остальной территории Казахстана:
- в северной половине ночью до -10, -18°С, днем до -3, -10°С;
- в южной половине ночью до 0, -8°С, днем до +5, +13°С.
Во второй половине первой декады вновь на территории республики ожидается неустойчивый характер погоды, теперь уже связанный с влиянием западных циклонов и Южно-Каспийским циклоном, прогнозируются осадки, преимущественно дождь, и существенное повышение дневных температур воздуха. В северной половине в дневные часы воздух прогреется до -2, +5°С, в южной половине - до +17, +22°С. Очередное понижение температуры воздуха, связанное с западным антициклоном, прогнозируется в конце декады.
В начале второй декады на большей территории РК с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана ожидается теплая и малоосадочная погода. Температура воздуха повыситься днем в северной половине до +3, +10°С, в южной половине до +18, +25°С.
Погода в марте весьма изменчива, что свойственно этому месяцу, оттепель нередко может сменяться морозными днями и, наоборот, также могут еще разыграться по настоящему зимние метели", - отметили синоптики.
При вторжении холодных арктических воздушных масс в отдельные дни во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха:
- в северных регионах ночью до -15, -23°С, днем до -5, -10°С;
- на западе, в центре, на востоке страны ночью до -13, -18°С, днем до 0, -5°С;
- в южных и юго-восточных регионах ночью до -2, -10°С, днем до 0, +5°С.
По-настоящему весенняя погода в республике ожидается в третьей декаде месяца. В южной половине страны температура воздуха постепенно будет повышаться днем до +15, +25°С, в северной половине воздух прогреется до +3, +12°С.
Сегодня, 2 марта, погоду на большей территории РК по-прежнему будет определять Атлантический циклон, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на севере, востоке, в центре - низовая метель. Лишь юго-восток страны будет под влиянием поля повышенного давления, с чем сохранится погода без осадков. По территории республики ожидается усиление ветра, на западе, юго-востоке, в центре страны - туман.
Прогноз погоды по Астане:
на 2 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем около 0 градусов;
на 3 марта: переменная облачность, ночью снег, днем небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный ночью 5-10, днем 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 7-9 мороза.
Прогноз погоды по Алматы:
на 2 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 тепла, днем 12-14 тепла;
на 3 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 тепла, днем 12-14 тепла.
Прогноз погоды по Шымкенту:
на 2 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 18-20 тепла;
на 3 марта: переменная облачность, днем дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 11-13 тепла.
01.03.2023, 21:30 75356
Ограничения для транспорта введены на пяти участках дорог в трех областях
Для очистки автодорог задействовано 533 единицы техники и 1056 человек
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 20.00 1 марта в трех областях в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на пяти участках автодорог республиканского значения, сообщает "КазАвтоЖол".
Для очистки автодорог задействовано 533 единицы дорожно-эксплуатационной техники и 1056 человек.
В Абайской области ограничения введены на двух участках:
- Алматы - Усть-Каменогорск км 971-1068, участок село Калбатау - поворот на Касым Кайсенова;
- Усть-Каменогорск - Семей км 103-198, участок граница ВКО - Семей.
В Актюбинской области ограничения введены на двух участках:
- Самара - Шымкент км 776-965, участок Актобе - село Карабутак;
- Самара - Шымкент км 526-610, участок граница ЗКО - село Хобда.
В Восточно-Казахстанской области ограничения введены на одном участке:
- Усть-Каменогорск - Семей км 10-103, участок село Герасимовка - граница Абайской области.
01.03.2023, 16:28 88001
В РК планируется призвать в армию более 18 тысяч человек
Фото: Минобороны РК
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - К 1 июля ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более 18 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил РК Бауыржан Артыков.
В 195 призывных пунктах местных исполнительных органов начинают свою работу городские и районные призывные комиссии, которые возглавляют заместители акимов. Информирование граждан мужского пола, подлежащих призыву, осуществляется путем направления повестки. Повестка доставляется по адресу их проживания или на рабочие места. При этом в целях автоматизации данного процесса с 2021 года проводится информирование призывников также посредством направления SMS-сообщений", - заявил он.
В целом призыву в Вооруженные силы подлежат более 7 тысяч человек, в Национальную гвардию - более 6 тысяч, в Пограничную службу КНБ - более 3 тысяч, в Министерство по ЧС - более 300, в Службу государственной охраны - более 80.
Ранее сообщалось, что Токаев подписал указ об очередном призыве на срочную воинскую службу.
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