Жестоко избивший жену экс-майор полиции отделался лишением свободы на 1,5 года

Подсудимый не признал предъявленного ему обвинения

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Кызылорда. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Кызылорды рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего майора полиции А., избившего жену, в результате чего женщина получила инвалидность первой степени.





Конфликт между супругами возник из-за того, что жена прочитала переписку мужа с неизвестной женщиной.





Подсудимый начал обзывать потерпевшую нецензурной бранью, дергал, неоднократно с особой жестокостью избивал, бил ее по голове стеклянной бутылкой и забирал у нее мобильный телефон", - говорится в сообщении суда.





Чтобы избежать дальнейших побоев, пострадавшая выпрыгнула с балкона 3-го этажа. В результате побоев и падения с большой высоты она получила инвалидность I группы.





В суде подсудимый не признал предъявленного ему обвинения.





Первичная судмедэкспертиза установила, что был причинен тяжкий вред здоровью женщины. Однако вторая экспертиза уже утверждает, что причинен вред легкой степени.





Приговором суда подсудимый А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Он также лишен майорского звания.





С него также взыскали материальный и моральный ущерб в размере около 9 млн тенге.





Приговор не вступил в законную силу.