Жетысусцы провели акцию ко Дню государственных символов

Талдыкорган. 5 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области провели акцию ко Дню государственных символов, передает Kazakhstan Today.

Государственные символы - это основа нашего государства и суверенитета. Конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан" был принят 4 июня 2007 года. В этом году наша страна отмечает этот знаменательный день в 13-й раз.

Управление внутренней политики Алматинской области и КГУ "JETISY MEDIA" провели акцию "Кок тудын желбірегені", посвященную Дню государственных символов. В ходе мероприятия жителям и гостям города были заданы интеллектуальные вопросы о государственных символах. А в награду за правильный ответ, они получили миниатюрные экземпляры Государственного флага.





Так, около тысячи жителей Талдыкоргана сразились в интеллектуальной борьбе, отвечая на вопросы о государственной символике РК. Кроме того, в рамках празднования на каждом уровне трех высоток микрорайона Болашак были установлены флаги Республики Казахстан. Стоит отметить, что государственное знамя также вывешено по обе части здания Дома журналистов.

Поддержали жетысусцы данный челлендж и в соцсетях, разместив фото- и видеоконтент под тэгом #туымтугырым.

По словам организаторов, массовые празднества отменены, однако создать праздничное настроение помогли мероприятия, организованные с целью привить уважение к государственным символам, которые являются основой независимой страны.

Государственные символы - это одна из незыблемых основ нашего государства, нашего суверенитета. Они выражают священный объединённый образ Независимости", - сказал Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Кроме того, государственные символы - это сокровище нации. И нам предстоит их хранить и не забывать то, что Флаг, Герб и Гимн - источники духовной силы народа.

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