Житель Акмолинской области оштрафован за распространение экстремистских материалов

Кокшетау. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области за хранение и распространение экстремистских материалов к ответственности привлечен приверженец деструктивного религиозного течения, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Акмолинской области в ходе мониторинга социальной сети выявлен факт распространения литературы религиозного содержания, с признаками идеологии нацизма и радикального неоязычества, пропагандой радикального расового антисемитизма, христианофобии и антицыганизма.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен автор рекламного объявления 31-летний, ранее не судимый житель Акмолинской области. Являясь приверженцем одного из деструктивных религиозных течений, мужчина разместил религиозную литературу на сайте продаж в целях ее дальнейшей реализации", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

По данному факту был собран материал, предусмотренный пунктом 3 части 1 статьи 490 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях).

По данным ведомства, зафиксированный контент был направлен в Комитет по делам религий Министерства информации и общественного развития РК для проведения религиоведческой экспертизы. По заключению экспертов: материалы являются экстремистскими и запрещены для хранения и распространения на территории нашей страны.

4 сентября решением Специализированного административного суда города Кокшетау нарушитель был привлечен к ответственности предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 490 КоАП. Суд обязал выплатить нарушителя штраф в размере 36 месячных расчетных показателей.

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