Житель Акмолинской области посвятил родному селу песню

КОКШЕТАУ 20 ОКТЯБРЯ - В сельских населенных пунктах региона продолжается марафон "Ауылдыѕ гїлденуі - Ќазаќстанныѕ гїлденуі", посвященный 30-летию Независимости страны. В честь знаменательного события поэт, певец, композитор Сайлау Жылкыбаев посвятил родному селу песню "Ґлеѕтім - Ґлеѕім", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В сельских населенных пунктах региона продолжается марафон "Ауылдыѕ гїлденуі - Ќазаќстанныѕ гїлденуі", посвященный 30-летию Независимости страны. Ряд мероприятий прошел в селах Тургай, Малтабар, Уленты, Ажы и Селеты Ерейментауского района, сообщает управление внутренней политики.
В рамках мероприятий были организованы ярмарки сельскохозяйственной продукции, выставки работ мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства, концерты с участием артистов районного дома культуры и сел. На встречи в качестве почетных гостей были приглашены ветераны труда, труженики сел и передовики агропромышленного комплекса, сообщает управление внутренней политики.
Все мероприятия в селах прошли интересно и насыщенно. Жители весело провели время, пообщались друг с другом, вспомнили приятные и яркие моменты жизни. Думаю, что сельчане получили массу положительных эмоций и отличное настроение", - рассказал аким Тургайского сельского округа Марат Аубакиров.
Проведение марафона совпало с 60-летним юбилеем села Уленты. В честь знаменательного события поэт, певец, композитор Сайлау Жылкыбаев посвятил родному селу песню "Ґлеѕтім - Ґлеѕім". Также в рамках мероприятия сельской библиотекой была организована специальная выставка под названием "Ўлы даланыѕ ежелгі ќолґнер кґрмесі".
За эти годы выросло большое село, благодаря каждодневному труду сельчан, вложивших свою любовь и преданность в его преобразование. Хочу поздравить всех жителей с юбилеем села, пожелать им крепкого здоровья и благополучия. Пусть наше село и дальше процветает", - поделился житель села Балтабай Хосыбаев.
К слову, марафон "Ауылдыѕ гїлденуі - Ќазаќстанныѕ гїлденуі" проводится в сельских населенных пунктов области в течение октября с целью устойчивого развития аулов, повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сохранения и развития элементов народного творчества.