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Житель Акмолинской области посвятил родному селу песню

20.10.2021, 15:39 55324
КОКШЕТАУ 20 ОКТЯБРЯ - В сельских населенных пунктах региона продолжается марафон "Ауылдыѕ гїлденуі - Ќазаќстанныѕ гїлденуі", посвященный 30-летию Независимости страны. В честь знаменательного события поэт, певец, композитор Сайлау Жылкыбаев посвятил родному селу песню "Ґлеѕтім - Ґлеѕім", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В сельских населенных пунктах региона продолжается марафон "Ауылдыѕ гїлденуі - Ќазаќстанныѕ гїлденуі", посвященный 30-летию Независимости страны. Ряд мероприятий прошел в селах Тургай, Малтабар, Уленты, Ажы и Селеты Ерейментауского района, сообщает управление внутренней политики.
 
В рамках мероприятий были организованы ярмарки сельскохозяйственной продукции, выставки работ мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства, концерты с участием артистов районного дома культуры и сел. На встречи в качестве почетных гостей были приглашены ветераны труда, труженики сел и передовики агропромышленного комплекса, сообщает управление внутренней политики.
 

Все мероприятия в селах прошли интересно и насыщенно. Жители весело провели время, пообщались друг с другом, вспомнили приятные и яркие моменты жизни. Думаю, что сельчане получили массу положительных эмоций и отличное настроение", - рассказал аким Тургайского сельского округа Марат Аубакиров.

 
Проведение марафона совпало с 60-летним юбилеем села Уленты. В честь знаменательного события поэт, певец, композитор Сайлау Жылкыбаев посвятил родному селу песню "Ґлеѕтім - Ґлеѕім". Также в рамках мероприятия сельской библиотекой была организована специальная выставка под названием "Ўлы даланыѕ ежелгі ќолґнер кґрмесі".
 

За эти годы выросло большое село, благодаря каждодневному труду сельчан, вложивших свою любовь и преданность в его преобразование. Хочу поздравить всех жителей с юбилеем села, пожелать им крепкого здоровья и благополучия. Пусть наше село и дальше процветает", - поделился житель села Балтабай Хосыбаев.

 
К слову, марафон "Ауылдыѕ гїлденуі - Ќазаќстанныѕ гїлденуі" проводится в сельских населенных пунктов области в течение октября с целью устойчивого развития аулов, повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сохранения и развития элементов народного творчества.
 

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Штормовое предупреждение объявили в Шымкенте и семи областях

20.10.2021, 21:21 79273
Штормовое предупреждение объявили в Шымкенте и семи областях
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской и Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 октября во второй половине дня на северо-западе Акмолинской области ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на северо-западе области 15-20 метров в секунду.
 
21 октября в Западно-Казахстанской области на севере ожидаются туман, ночью на востоке области гололед. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Утром и днем 21 октября на севере и в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, западный, 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.
 
21 октября на севере, западе Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
21 октября на западе, северо-востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на западе, северо-западе области 15-20 метров в секунду. 
 
Во второй половине дня 21 октября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, ночью в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, в горных районах порывы 23 метра в секунду. 
 
В Шымкенте во второй половине дня 21 октября ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
21 октября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе области, днем на большей части 15-20 метров в секунду. 
 
Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды на 21-23 октября.
 

Аким Алматы рассказал о первых спасенных, благодаря горным хижинам, туристах

20.10.2021, 20:56 93475
АЛМАТЫ. 20 ОКТЯБРЯ - Отвечая на вопросы горожан во время прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы", аким города Бакытжан Сагинтаев сообщил, что модульные спасательные хижины доставляются в труднодоступные места с помощью вертолетов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Аким Алматы напомнил, что установка спасательных модулей ведется в рамках комплексных мер по обеспечению безопасности в горах. С этой целью оцифровываются и благоустраиваются горные тропы. Кроме того, запущена работа визит-центров на Шымбулаке, Медеу. Аналогичные центры открылись в ущелье Аюсай и возле термального источника Горельник. Здесь проводят инструктаж по безопасному поведению в горах. 
 
Для безопасности туристов расширяются зоны покрытия сотовой связью, строятся 2 контрольно-спасательных пункта в Малом и Большом Алматинском ущельях, вертолетная площадка в урочище Туюк-Су, устанавливаются 10 радиорелейных мачт с тревожными кнопками передачи сигнала в спасательные отряды.
 
Из 15 спасательных хижин на сегодня установлено уже 7 на таких точках, как Верхний Горельник, конечная морена ледника Туюк-Су, Лунная поляна, ущелье Проходное, Большое Алматинское ущелье, ущелье Кызылсай и Левый Талгар. До конца ноября планируется установить еще 8. 
 
Каждая хижина оборудована кнопкой SOS для передачи сигнала на пульт спасателей. Также хижина отапливается, есть аптечка, зарядка для мобильного телефона, теплое одеяло и набор непортящихся продуктов. 
 
К слову, уже есть случаи, когда туристы воспользовались горными хижинами. Кто-то, не рассчитав время маршрута или собственные силы, ночует там или остается во время непогоды. Так, горожанка по имени Салтанат сообщила в соцсети Instagram, что смогла передохнуть в горной хижине, расположенной в Проходном ущелье возле перевалочного лагеря пика Пила.
 
3 сентября аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда проверил, как идет сборка хижин, представляющих собой модульные конструкции.
 

Начальника ЛОП аэропорта Нур-Султана уволили после скандального видео

20.10.2021, 18:16 132166
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Начальника линейного отдела полиции аэропорта Нур-Султана уволили после скандального видео, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео из аэропорта в Нур-Султане, на котором запечатлено, как мужчина наносит удар одному из сотрудников полиции. В описании к видео сообщалось, что это начальник линейного отдела полиции.
 
Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, по данному факту проведена служебная проверка.
 

Приказом департамента полиции на транспорте начальник линейного отдела полиции, а также его заместитель по кадровой политике освобождены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении. 

 
Сообщается, что меры дисциплинарного характера были приняты также в отношении сотрудников из числа руководящего звена ДП на транспорте.
 

Данный случай является вопиющим и недопустимым, и придерживается принципиальной позиции очищения своих рядов от руководителей и сотрудников, которые нарушают служебно-воинскую дисциплину", - считает руководство департамента полиции на транспорте.


 

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