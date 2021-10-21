Житель Акмолинской области посвятил родному селу песню

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской и Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 октября во второй половине дня на северо-западе Акмолинской области ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на северо-западе области 15-20 метров в секунду.

21 октября в Западно-Казахстанской области на севере ожидаются туман, ночью на востоке области гололед. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.

Утром и днем 21 октября на севере и в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, западный, 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

21 октября на севере, западе Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

21 октября на западе, северо-востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на западе, северо-западе области 15-20 метров в секунду.

Во второй половине дня 21 октября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, ночью в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, в горных районах порывы 23 метра в секунду.

В Шымкенте во второй половине дня 21 октября ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

21 октября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе области, днем на большей части 15-20 метров в секунду.