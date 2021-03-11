Житель Актау снял на видео больше тысячи фламинго

Актау. 10 марта. Kazakhstan Today - Жителю Актау удалось снять на видео больше тысячи фламинго, обитающих на озере Караколь. По словам видеооператора, не спугнуть пернатых получилось благодаря использованию дрона небольшого размера, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает "Лада", кадры с грациозными птицами житель Актау Нуркен Тажибай снял 9 марта, на озере Караколь. По словам видеооператора, съемки заняли около 30 минут.
Такое количество фламинго в одном месте мне удалось снять впервые. До вчерашнего дня я поднимал над озером дрон, но птиц было меньше, а порой они делились на небольшие стаи. Уверенно могу сказать, что техника нисколько не мешала их полёту. Напротив, они её практически не замечали и несколько раз задевали коптер крыльями. В эти моменты я мысленно прощался с техникой, ожидая её падения в воду, но всё обошлось", - поделился автор видео Нуркен Тажибай.
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