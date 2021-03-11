Житель Актау снял на видео больше тысячи фламинго

Актау. 10 марта. Kazakhstan Today - Жителю Актау удалось снять на видео больше тысячи фламинго, обитающих на озере Караколь. По словам видеооператора, не спугнуть пернатых получилось благодаря использованию дрона небольшого размера, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", кадры с грациозными птицами житель Актау Нуркен Тажибай снял 9 марта, на озере Караколь. По словам видеооператора, съемки заняли около 30 минут.

Такое количество фламинго в одном месте мне удалось снять впервые. До вчерашнего дня я поднимал над озером дрон, но птиц было меньше, а порой они делились на небольшие стаи. Уверенно могу сказать, что техника нисколько не мешала их полёту. Напротив, они её практически не замечали и несколько раз задевали коптер крыльями. В эти моменты я мысленно прощался с техникой, ожидая её падения в воду, но всё обошлось", - поделился автор видео Нуркен Тажибай.

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